Nakon VW-ovog e-Up!-a i škodinog Citigoᵉ iV stigao je i seatov Mii Electric. Riječ je o prvom seatovom serijskom električno pokretanom modelu s kojim će započeti seatova električna priča. Također, lansiranje ovog modela će označiti kraj za Mii s motorima s unutrašnjim izgaranjem. Naime, proizvodnja tih modela će prestati u srpnju.

Seatov Mii Electric, sukladno očekivanjima, dijeli pogonski sklop sa svojim nedavno predstavljenim češkim bratićem. Točnije, pokreće ga električni motor snage 61 kW, odnosno 83 KS te najvećeg okretnog momenta od 212 Nm. To će biti dovoljno da ovaj model ubrza do 50 km/h za 3,9 sekundi, odnosno do 100 km/h za oko 12,5 sekundi, dok će najveća brzina biti elektronički ograničena na 130 km/h.

Tu je i litij-ionska baterija kapaciteta 36,8 kWh koja će mu omogućiti autonomiju od oko 260 km (WLTP).

Mii Electric se ne razlikuje previše od benzinske verzije, no vrijedi istaknuti novu masku, 16-colne naplatke, nova prednja armatura, ambijentalna rasvjeta, grijana sjedala i sl. Također, ovaj će model imati napredniju sigurnosnu i infotainment opremu.

Kada stigne na tržište početkom 2020. Mii Electric bi trebao biti jedan od “cijenom najpristupačnijih električnih vozila na tržištu”, no za sada ista nije poznata. Proizvodnja će biti povjerena VW-ovim pogonima u Bratislavi, a počet će krajem ove godine.