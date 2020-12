TechnoBest 2020 je osvojio Renault E-Tech, dok je titulu EcoBest 2020 osvojila Honda e, a Herbert Diess je novi član ManBest` Hall of Fame

Novi Seat Leon osvojio je AutoBest 2021, europsku titulu The Best Buy Car of Europe in 2021. – Najbolja kupnja u Europi 2021. S ukupno osvojenih 12.685 bodova, Leon je osvojio prvo mjesto i to s 532 boda ispred nove generacije Škode Octavije. U postotku, u ukupnom broju dodijeljenih bodova za sedam finalista, razlika je samo 0,69 posto! Novi Peugeot 2008 osvojio je treće mjesto s ukupno 11.636 bodova, što je 517 bodova iza drugoplasiranog. Daljnji poredak prema osvojenim bodovima slijedi Toyota Yaris, Citroën C4, Honda Jazz te Dacia Sandero.

– Ova je godina bila posebna u mnogo aspekata. Imali smo sedam finalista u AutoBestu, što je rijetka situacija u našoj dvadesetogodišnjoj povijesti. To je bio dokaz sposobnosti industrije da isporuči sjajne nove modele, s jasnim fokusom na elektrifikaciju. Posljedično, imali smo žestoku konkurenciju između Seat Leona i Škode Octavije. Oba nova modela dolaze od marki koje pripadaju VW Grupi i izvrsni su automobili koji zaslužuju pobjedu. Čestitamo svima uključenima u taj projekt, od inženjera i dizajnera do ljudi koji proizvode Leona – izjavio je Ilia Seliktar, predsjednik Žirija.

Žiri AutoBesta predstavlja 31 europsku zemlju (iz Hrvatske je u Žiriju Ozren Adamović), što ga čini najvećim neovisnim automobilskim žirijem na svijetu prema broju zemalja koje predstavlja. Doduše, zbog bolest predstavnika iz Švedske, ove je godine glasalo njih trideset.

Ovogodišnji novi član ManBest` Hall of Fame je Herbert Diess, CEO of VW Grupe. Diess je imenovan na mjesto glavnog izvršnog direktora Volkswagen Grupe tijekom najveće krize u povijesti tvrtke i trenutno predvodi transformaciju u Volkswagenu. Automobilski div radi na tome da postane globalni lider u električnim vozilima. Ono što je dosad postigao je ogromno, i mnogi električni automobili – uključujući i nove nedavno predstavljene financijski dostupne modele – koje će Volkswagen Grupa predstaviti tijekom godina koje dolaze omogućit će milijunima vozača da se prebace s motora s unutrašnjim izgaranjem na posve električne automobile. S vremenom, njegova će se postignuća možda biti viđena kao nešto što oblikuje novu eru – eru svakodnevnih električnih vozila za sve.

Renaultu E-Tech osvojio je prizanje TechnoBest 2020. Ova hibridna inovacija prava je tehnologija ‘s trkaće staze na cestu’. Pomicanje granica u Formuli 1 dovelo je do toga da Renault na tržište donese učinkovito i dostupno rješenje koje stvarno funkcionira u svakodnevnoj vožnji. Renault je pokazao svoje znanje u tehnologiji koja će biti most prema budućnosti s manje štetnih emisija predstavljajući tri hibridna modela u kategoriji malih i kompaktnih automobila 2020., s još tri modela koji će slijediti 2021. u hibridnoj ili plug-in hibridnoj verziji. Stoga, Renault nudi raspon dostupnih tehnologija niske emisije za prosječne kupce na većini tržišta i pokazuje put prema laganoj tranziciji u individualnoj mobilnosti.

Honda e osvajač je nagrade EcoBest 2020. Pametna Honda e je posve električno vozilo optimizirano za ekološku upotrebu u središtima velikih gradova. Izgledom koji se ne može pobrkati niti s jednim konkurentom, Honda e je karizmatična, luksuzna i zabavna u vožnji. Predstavljajući Hondu e, japanski div nije samo pokazao kako je spreman za gradski električni automobil, već kako ima pravi smisao za tehnološku inovaciju. Zamjena vanjskih retrovizora kamerama još je jedno iznenađenje u segmentu malih automobila. Honda je dugo predstavljala e, ali vrijeme je dobro iskoristila na istraživanje i razvoj zadivljujućeg gradskog električnog automobila.

Ovisno o daljnjem razvoju koronakrize, u narednim mjesecima donijet će se odluka o održavanju dvadesete svečane dodjele nagrada, AutoBest Awards Festivity. Dosadašnja praksa bila je svake godine svečanost održati u drugoj zemlji, a prethodna je bila u njemačkom Mainzu.