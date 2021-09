Staza Nürburgring Nordschleife je 20,8 kilometara duga trkaća pista koja služi kao etalon za mjerenje sposobnosti sportskih automobila na vrlo izazovnoj konfiguraciji. Među ljubiteljima utrka ima kultni status, pa nije čudo da se proizvođači natječu upravo koji će automobil na “Ringu” postići bolje vrijeme. Ova utrka posebice je u posljednje vrijeme aktualna u svijetu električnih vozila.

Svoje mogućnosti na ovoj stazi već su odmjeravali u Porscheu s Taycanom, a rivalstvo s Teslom zahuktava se već gotovo dvije godine. Kako u tom dvoboju ne bi bilo nedoumica, iz Tesle su u Njemačku poslali Model S Plaid i pustili ga da odradi svoje. Stazu Nordschleife produkcijski je Plaid, onakav kakav izlazi iz tvornice, prošao za sedam i pol minuta (točnije 7:30,909), objavio je Elon Musk na Twitteru.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021