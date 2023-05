Mate Rimac na Facebooku je istaknuo glavne detalje iz revidiranog financijskog izvješća svojih kompanija za turbulentnu 2021. godinu, u kojoj su predstavili Neveru i pripojili Bugatti

Rimac Grupa predala je sa zakašnjenjem svoja revidirana financijska izvješća za 2021. godinu, a to je kašnjenje bilo materijal brojnim kritičarima, kao što to obično u slučajevima Rimčevog poslovanja biva. No, sada je i ta priča iza nas, poručio je Mate Rimac putem Facebooka, pa naveo razloge kašnjenja, glavne poslovne rezultate i pojašnjenja nekih nedoumica.

Dobit od 644 milijuna kuna

Kao prvo, pojasnio je zašto su uopće kasnili: “2021. nam je bila suluda godina – razdvojili smo firmu na 3 dijela (Iz Rimac Automobila d.o.o. nastali su Rimac Group, Bugatti Rimac i Rimac Technology) te preuzeli Bugatti od VW Grupe. Istovremeno smo zatvorili C rundu investicija (150M Eura u 2021.) i zatvarali D rundu (500M Eura) koja je na kraju završena 2022. Plus „business as usual“ – početak gradnje Campusa, lansiranje Nevere, istovremeno uvođenje novog ERP-a (što nas je možda i najviše unazadilo) itd. Radi svih tih transakcija bili smo pod konstantnim due diligence-om i imali horde pravnika i financijaša VW-a, Porsche-a, Goldman Sachsa, Softbanka i njihovih big-four financijskih i pravnih savjetnika za vratom”, piše Rimac.

A potom ističe i ključne brojeve iz financijskog izvješća za 2021. godinu:

Ukupan prihod: 1,46 milijarde kuna

Dobit: 644 milijuna kuna

Prikupljeno kapitala od investitora: 1,13 milijarde kuna

EU i državne potpore: 17 milijuna kuna

Porezi i doprinosi (ne računajući PDV): 78 milijuna kuna

Ulaganje u istraživanje i razvoj: 298 milijuna kuna

Broj zaposlenih na 31.12.2021.: 817 (kada je već 258 zaposlenih prebačeno iz Rimac Automobili na Bugatti Rimac)

Prosječna bruto plaća: 18.422 kuna

Prosječna neto plaća: 11.923 kuna

Vrijednost imovine: 3,23 milijarde kuna

Dugoročne obveze (dug/krediti): 66 milijuna kuna

I dodatno, ponudio je i objašnjenje kako je, iako se očekivao gubitak, kompanija završila godinu s dobiti: “Kako smo došli od najvećeg gubitka do jedne od najvećih dobiti? Razlika je u priznavanju „fair market value“ udjela u Bugatti Rimac. Tj. razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine koju smo uložili u zajedničku tvrtku sa VW-om/Porscheom (a uložili smo naše hypercar poslovanje – sve što je vezano za Neveru), dok udio od 55% u Bugatti Rimac d.o.o. vrijedi znatno više od knjigovodstvene vrijednosti uložene imovine. Razlika između te dvije brojke je, prema međunarodnim računovodstvenim standardima, morala biti prihod u godini transakcije.”

Kampus pod krovom

Ovoga tjedna objavljeno je i kako napreduju radovi na novom Kampusu u Kerestincu. Glavna zgrada kampusa stavljena je pod krov, a do kraja godine trebali bi biti završeni radovi prve faze, nakon čega će na novu lokaciju moći biti useljeni prvi dijelovi proizvodnje.