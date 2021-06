Jedan od najpoznatijih automobilističkih časopisa na svijetu, Top Gear, na naslovnici svojeg novog broja istaknuo je hrvatski električni hiperautomobil i opisao ga biranim riječima

Ovoga tjedna u prodaji se našao novi broj poznatog britanskog automobilističkog časopisa Top Gear, koji na naslovnici donosi – hrvatski superautomobil, Rimac Neveru. Novinari Top Geara bili su, naime, početkom mjeseca u Hrvatskoj, i među malobrojnima su imali priliku isprobati prve produkcijske modele Nevere. Svoju recenziju, punu pohvala, već su objavili na webu, a sada su je prenijeli i u tiskano izdanje.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Već na naslovnici kažu kako je riječ o najbržem automobilu na svijetu, “a to nije Tesla”. Svoj tekst naslovili su “Rimac to the Future”, aludirajući na film “Povratak u budućnost”. I u samoj recenziji pišu da Nevera možda ne proizvodi 1,21 gigavat energije potreban da se Doc Brown sa svojim DeLoreanom vrati kroz vrijeme, ali posjeduje dovoljno snage da već sada uđe u povijesne knjige.

Ovim se uspjehom pohvalio i Mate Rimac, napisavši na Facebooku da je ovime ostvaren još jedan njihov cilj.

“Prvi pravi čisto električni hiperatuomobil je senzacija, kao i kompanija koja ga proizvodi”, piše Top Gear. Rimca uspoređuju s “tehno Paganijem”, koji stavlja naglasak i na umjetnost i na umjetnu inteligenciju. Neveru su, kažu, izradili ljudi koji ne samo da su ispred svih drugih u tehnološkom smisli, nego imaju i istančan osjećaj za hardver. Neveri su dali ukupnu ocjenu 9/10.