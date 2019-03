Rimac Automobili će na ženevskom auto salonu predstaviti novu izvedbu modela C_Two. Točnije radit će se o pretprodukcijskom modelu s kojim nam ovaj proizvođač svima stavlja do znanja kako razvoj teče prema planu, a prvi prototipovi su navodno već u proizvodnji.

Također, objavljeno je da bi se produkcijska izvedba, koja će biti gotovo 2020, mogla moći pohvaliti još boljim performansama od prvotno predstavljenog automobila. Drugim riječima, pogonski sklop će biti dodatno dorađen i od tog će napretka profitirati konačni produkcijski primjerci, odnosno njihovi kupci.

Iz Rimca za sada nisu spremni ulaziti u bilo kakve detalje u vezi s nadogradnjama koje planiraju za pogonske sklopove, već samo kažu da su one bile moguće zahvaljujući “novim razvojnim naporima.” Prvotno predstavljeni C_Two je imao četiri elektromotora kombinirane snage od 1914 KS i najvećeg okretnog momenta od 2300 Nm.

To je dovoljno za sprint do 100 km/h za manje od dvije sekunde, odnosno do 300 km/h za svega 11,8 sekundi. Zahvaljujući baterijama kapaciteta od 120 kWh C-Two navodno može prijeći oko 550 km (WLTP). Svakako će biti zanimljivo vidjeti kako će u Rimacu poboljšati ove već nevjerojatne performanse.

Na kraju treba spomenuti i unutrašnjost ovog automobila koja istovremeno djeluje i sportski te vrlo udobno i elegantno, kao i bogato opremljena. Recimo i da ovogodišnji ženevski primjerak dolazi u Arctic bijeloj boji s plavim detaljima od ugljičnih vlakana.