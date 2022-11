Renault Grupa proživljava revoluciju te usmjerava resurse na transformaciju industrije mobilnosti: električna vozila, softverska rješenja, nove usluge, kružno gospodarstvo te vozila s hibridnim pogonom

Nakon početnih dviju faza strategije Renaulution, predstavljenih u siječnju 2021. pod nazivom Resurrection i Renovation, Grupa je spremna za Revolution – treću fazu strategije koja bi joj trebala pomoći da postane automobilska tvrtka nove generacije.

Dosad su se proizvođači automobila razvijali u okruženju dokazanih tehnologija termičkih pogona i stabilnih očekivanja kupaca. Aktualna zbivanja mijenjanju automobilsku industriju i potiču stvaranje dodatnih lanaca vrijednosti, među kojima se ističu električna vozila, softverska rješenja, nove usluge mobilnosti i kružno gospodarstvo.

Strateška faza Revolution trebala bi ubrzati ostvarenje okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva, inače ključnih pokretača operativnog i financijskog učinka Grupe.

Novi plan omogućit će Renault Grupi da iskoristi vrijednost novih izvora zarade (koja će, prema procjeni vanjskih institucija, 2030. iznositi oko 220 milijardi eura, u odnosu na sadašnjih 110 milijardi eura). Kako bi iskoristila prilike na tim tržištima i prilagodila se vladajućem okruženju, Renault Grupa osniva čak pet novih tvrtki, posebno usredotočenih na nove inicijative:

Ampere: prvi punokrvni proizvođač softvera i rješenja za električna vozila, rođen u jeku krize koja je pogodila automobilsku industriju.

Alpine: globalna marka s nultom stopom emisija i luksuzno-sportskim pedigreom. Jedinstveni poslovni model s malo kapitalne imovine i zaštićenom tehnologijom.

Mobilize: marka koja je potekla iz vodećeg poduzeća za financijske usluge i postala važan akter na tržištu novih oblika mobilnosti, energije i usluga povezanih s bazama podataka.

The Future Is NEUTRAL: prva tvrtka posvećena kružnom gospodarstvu u čitavom životnom ciklusu vozila, od recikliranja materijala po načelu zatvorene petlje do recikliranja baterija.

Power: tradicionalna linija poslovanja Renault Grupe nastavit će razvijati inovativna vozila niskih emisija s termičkim i hibridnim pogonom za marke Renault, Dacia i Renault LGV, uz posebnu organizaciju i upravljanje svakom od njih.

Ampere

Tvrtka Ampere samostalno je poduzeće Grupe i prvi punokrvni proizvođač softvera i rješenja za električna vozila, rođen u jeku krize koja je pogodila automobilsku industriju. Ampere će pod okriljem marke Renault razvijati, proizvoditi i prodavati 100 % električna osobna vozila, opremljena najsuvremenijom tehnologijom vozila definiranih softverom. Tvrtka će objediniti ono najbolje od oba svijeta: znanje, iskustvo i kapacitete Renault Grupe s vlastitom usredotočenošću i poduzetnošću u području električnih vozila.

Do 2030. godine, šest električnih vozila razvijenih u suradnji s tvrtkom Ampere zauzet će savršen položaj u dvama najbrže rastućim segmentima u Europi, koja na tržištu električnih vozila čine više od 80 % izvora prihoda: segmentu B (novi Renault 5 Electric i Renault 4 Electric) i segmentu C (Megane E-Tech Electric, Scénic Electric i dva nova modela koja će biti naknadno otkrivena). Velik dio sredstava već je uložen u prva četiri vozila.

Ampere 2031. godine planira proizvesti oko milijun električnih vozila za marku Renault. Ampere je priča o poslovnom rastu: njegova prosječna godišnja stopa rasta u sljedećih bi deset godina trebala iznositi više od 30 %.

Alpine

U protekle dvije godine Alpine je doživio preporod zahvaljujući sportskom coupéu A110 i ulasku u Formulu 1. Danas je Alpine prava luksuzna marka, punokrvni proizvođač automobila čiji se poslovni model temelji na malo kapitalne imovine, usmjerena na tehnologiju i osnažena timom od 2000 zaposlenika, od kojih su polovica inženjeri. Članstvo u Grupi omogućuje Alpineu da pristupi tehnološkim kapacitetima tvrtke Ampere za razvoj električnih vozila i softverskih rješenja. Alpine će iskoristiti trgovačka partnerstva i podršku ulagača kako bi ubrzao svoj rast i potaknuo međunarodno širenje.

Marka će razviti posve novu ponudu koja će potaknuti njezin daljnji rast i ostvarenje ambicija na međunarodnom tržištu. Alpine će od 2026. nuditi isključivo 100 % električna vozila, a dotad će plasirati novi A110 i još dva nova modela: B-kompakt i crossover iz C+ segmenta. Kako bi osnažio međunarodno širenje, Alpine namjerava predstaviti dva revolucionarna vozila iz D i E segmenta.

Mobilize

Mobilize je potekao iz jednog od vodećih poduzeća za financijske usluge na tržištu, Mobilize Financial Services, s bazom od 4 milijuna kupaca. Mobilize Financial Services namjerava proširiti svoju tradicionalnu djelatnost i pritom se okrenuti novim linijama poslovanja, kao što pretplatničke usluge, osiguranja i operativni leasing.

The Future Is NEUTRAL

Kako bi dokazala svoju predanost kružnom gospodarstvu i napravila iskorak prema neutralnosti resursa, Grupa je 13. listopada najavila osnivanje nove tvrtke: The Future Is NEUTRAL. Objedinjujući svu stručnost Grupe i njezinih partnera, novoosnovano poduzeće nudi rješenja za recikliranje vozila po načelu „zatvorene petlje” u svim fazama njihova životnog ciklusa: od nabave dijelova i sirovina, proizvodnje i upotrebe pa sve do postupanja na kraju životnog vijeka. The Future Is NEUTRAL danas pokriva oko 50 % vrijednosnog lanca, s ciljem da do 2030. ostvari više od 90 % pokrivenosti. Tvrtka bi s vremenom trebala postati europski predvodnik u području kružnog gospodarenja automobilima po načelu zatvorene petlje

Power

Predviđa se da će vozila s termičkim i hibridnim pogonom do 2040. godine činiti 50 % svjetske prodaje osobnih vozila, a o razvoju učinkovitih tehnologija u tom području ovisit će budućnost svakog globalnog proizvođača automobila. Renault Grupa zato je odlučila nastaviti razvijati svoju osnovnu liniju poslovanja: obnovila je ponudu Renaultovih osobnih vozila s termičkim i hibridnim motorima, kao i ponudu vozila Dacia i vlastitu liniju lakih gospodarskih vozila.

Svoj angažman u tom području dokazuje i stvaranjem specijalizirane tvrtke koja bi trebala postati vodeći svjetski dobavljač tehnologija za termičke i hibridne pogone. Renault Grupa i tvrtka Geely udružit će tako svoje tehnologije u projektu Horse, a u novoosnovanoj će kompaniji imati po polovinu vlasništva. Ova specijalizirana tvrtka bit će posvećena konstruiranju, razvoju, proizvodnji i prodaji najnaprednijih komponenti i sustava za termičke i hibridne motore. Predviđa se da će tvrtka već od prvog dana poslovanja ostvariti više od 15 milijardi eura prometa i da će godišnji obujam prodaje iznositi 5 milijuna jedinica.