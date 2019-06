Internetom je počela kružiti fotografija na kojoj se nalazi nova generacije renaultovog subkompaktnog električnog modela Zoe. Iako nema nikakve službene potvrde da je riječ uistinu o novom Zoeu, prema svemu sudeći, čini se da je tome uistinu tako.

S jedne strane insajderski izvještaji i viđeni testni primjerci su upućivali na to da se novi Zoe neće pretjerano razlikovati od svog prethodnika. S druge očekivalo se tek usklađivanje dizajna s recentnim renaultovim novitetima, odnosno modernizacija i peglanje bora. Sve to možemo vidjeti na priloženoj fotografiji.

Unatoč manjim izmjenama vanjštine, novi Zoe će biti temeljito tehnički dotjeran. Točnije, ovaj će se automobil temeljiti na novoj platformi za električna vozila. Nadalje, očekuje se kako će u ponudi biti baterije kapaciteta do 50 kWh te da će ih biti moguće puniti putem CCS2 punjača snage do 100 kW. Ove bi baterije trebale omogućiti autonomiju do oko 400 km.

Od ostalih značajnijih novosti, može se očekivati sustav održavanja vozila u voznoj traci te automatski prilagodljivi tempomat sa stop&go funkcijom. Drugim riječima, radit će se o sustavu autonomnog upravljanja druge razine.

Prema dosadašnjim informacijama službena premijera ovog automobila bi se trebala održati na ovogodišnjem izdanju frankfurtskog auto salona, a prodaja će navodno započeti u prvoj polovici sljedeće godine. Najveću konkurenciju modelu Zoe će činiti automobili kao što su Honda e, Peugeot e-208, Opel Corsa-e i sl. koji također uskoro stižu na tržište.