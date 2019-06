Renault je najavio kako će u skoroj budućnosti proširiti svoju ponudu električno pokretanih modela i to u raznim karoserijskim oblicima i u raznim segmentima. Točnije, do 2022. možemo očekviati kako će Renault na tržište lansirati nekoliko različitih modela A, B i C segmenta, a od karoserijskih oblike naglasak će dakako biti na popularnim crossoverima.

Emmanuel Bouvier, šef renaultove prodaje i marketinga za električna vozila, je za sada otkrio kako Renault priprema dva električna noviteta, no nije htio ulaziti u detalj pa ostaje nepoznato o kakvim će se točno automobilima raditi i koje će ime nositi. Bouvier je istaknuo da je cilj “pokriti A, B i C segmente s električnim modelima” te dodao da će se raditi prvenstveno o putničkim, a ne komercijalnim vozilima.

Ovi će se modeli vjerojatno temeljiti na modularnoj CMF-EV platformi koja je pogodna za različite karoserijske oblike i različite veličine. S obzirom da su trenutno crossoveri B segmenta najtraženija roba sasvim je izgledno da Renault prvo lansira upravo takav električni automobil.

Podsjetimo, Renault u Europi trenutno nudi električno pokretane modele Twizy, Zoe, Kangoo i Master. U Koreji, u suradnji sa Samsungom, proizvodi SM3 sličan modelu Fluence, a Aziji je namijenjen i K-ZE.

Potonji je cijenom pristupačni električni model A segmenta koji bi navodno mogao stići i u Europu. Naime, trenutno se razmatra takva mogućnost, a kada će biti donijeta konačna odluka za sada nije poznato.