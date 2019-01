Renault je predstavio osvježenu izvedbu trenutne generacije modela Twingo. Ovaj mid-life facelift donosi nekoliko novosti vanjštine, interijera, a tu je i nekoliko tehničkih unaprjeđenja. Sve u cilju održavanje ponude svježijom u kompetitivnom A segmentu.

Promjene vanjštine nisu velike, no ističu se nove boje Mango žuta te Quartz bijela, kao i novi 16-colni lakometalni naplaci. Također, dotjeran je branik, redizajnirana su prednja svjetla te su u njih sada ugrađena LED svjetla za dnevnu vožnju koja imaju i funkciju žmigavaca. Kako bi se vizualno uskladio s recentnim renaultovim novitetima ova svjetla su oblika slova C. Slično je i otraga gdje je također primjetan motiv slova C, a novost čini i nova ručka poklopca prtljažnika koja se nalazi ispod stražnjeg brisača, a boje opremljene verzije će još dobiti nekoliko ukrasnih kromiranih elemenata.

U unutrašnjosti novost će činiti dostupnost 7-inčnog središnjeg zaslona osjetljivog na dodir kao centralnim dijelom dotjeranog infotainmenta s Android Auto i Apple CarPlay. Također, proširena je ponuda dostupnih presvlaka, raznih ukrasnih elemenata, a tu su i novi prostori za ostavu manjih predmeta, zatvoreni pretinac za rukavice, novi držači za čaše i mobitel i sl.

Što se tehničkih novosti tiče, podnica osvježenog Twinga je za 10 mm niža kako bi se smanjio otpor zraka i povećala ekonomičnost. Inače, ovaj je model s otraga smještenim motorom i pogonom na stražnje kotače dostupan s dva benzinska 3-cilindrična motora. Riječ je o atmosferskom 1.0 snage 65 i 75 KS te najvećeg okretnog momenta od 95 Nm, koji dolazi uparen isključivo s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem. 0,9-litreni turbo razvija snagu od 95 KS te najveći okretni moment od 135 Nm, a ovaj ej pogonski stroj moguće upariti sa standardnim 5-stupanjskim ručnim te opcijskim 6-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvije spojke.

Spomenute performanse samih motora nisu velike, no treba imati na umu kako je Twingo težak svega 914 kg, dok najteža turbo izvedba s automatskim mjenjačem teži 999 kg. Drugim riječima, radi se o živahnom gradskom automobilu čija će službena premijera biti održana na ovogodišnjem ženevskom auto salonu, a prodaja će mu započeti nedugo zatim.