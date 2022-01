Grupacija je objavila zajedničku inicijativu kojom će se do 2030. godine koncentrirati isključivo na električne modele, njih čak 35, što bi trebalo stvoriti najširi asortiman e-vozila u svijetu

Renault Group, Nissan Motor i Mitsubishi Motors Corporation, članice grupacije Renault-Nissan-Mitsubishi, zajedničkim će snagama pokrenuti veliku i ambicioznu strategiju “ofenzive” usmjerenu ka električnim automobilima. Grupa je objavila da imaju čvrste temelje na kojima će graditi nove poslovne pothvate, najveći od kojih će biti ulaganje od čak 23 milijarde eura, tijekom narednih pet godina, s ciljem potpune elektrifikacije svojeg asortimana.

Ova investicija rezultirat će s čak 35 potpuno električnih modela automobila, koji će na tržište biti plasirani do 2030. godine. 90% novih modela alijansa planira izraditi na čak pet zajedničkih električnih platformi. To su:

CMF-AEV, najjeftinija električna platforma na svijetu, osnova nove Dacije Spring;

KEI-EV, platforma namijenjena minijaturnim električnim vozilima;

LCV-EV, platforma za veće obiteljske i komercijalne automobila, tipa Renault Kangooa;

CMF-EV, fleksibilna električna platforma za vozila poput najavljene Nissan Ariye ili Megane E-Tech Electrica, kao najveći segment, na ovoj platformi bit će zasnovano 15 modela s planiranom proizvodnjom od 1,5 milijuna automobila godišnje do 2030;

CMF-BEV, platforma za električne kompaktne modele, bit će predstavljena 2024., a donijet će uštedu na proizvodnim troškovima od 33%.

Električni nasljednik Micre

Posljednja od pet navedenih platformi bit će osnova za proizvodnju oko 250 tisuća automobila na godinu, koji će se prodavati pod markama Renault, Alpine i Nissan. Možda najistaknutiji njezin predstavnik bit će potpuno novi električni kompaktni automobil, izravni nasljednik popularne Renault Micre.

Posve novi električni gradski automobil dodatno će obogatiti Nissanovu novu ponudu. Automobil koji je predstavljen kao dio novog strateškog plana Alijanse za 2030. dizajnirao je Nissan, a proizvest će ga Renault. Za sada su s javnošću podijelili tek skicu novog kompaktnog modela.

Ovo vozilo još je jedno u nizu Nissanovih vozila koje proizvodi Renault u Francuskoj, uključujući i Nissanova laka gospodarska vozila, posebice novi Nissan Townstar, nasljednik revolucionarnog e-NV200, Nissanovog malog električnog kombija.

U sportskom segmentu, na istoj će platformi biti kreiran i ranije najavljeni električni nasljednik Renaulta 5.

Redizajnirani Renault 5

Osim što će korištenje zajedničkih platformi cijeloj grupaciji omogućiti smanjenje proizvodnih troškova, kompanije će zajednički raditi i na masovnoj i efikasnoj proizvodnji baterija. Tako planiraju do 2026. godine srezati troškove proizvodnje baterija za 50%, a do 2028. godine za čak 65%. U svojim pogonima diljem svijeta alijansa Renault-Nissan-Mitsubishi do kraja desetljeća imat će proizvodne kapacitete baterija za električna vozila od ukupno 220 GWh. Bavit će se i inovacijama u području solid-state baterija.

Digitalizacija

Alijansa najavljuje da će, uz elektrifikaciju, provoditi i agresivnu digitalizaciju vozila. Do 2026. godine u njihov će “oblak” biti povezano 25 milijuna automobila, od kojih bi 10 milijuna trebalo imati ugrađene sustave za autonomnu vožnju.