Renault je do sada prodao više od tri milijuna kombija tipa Master, a četvrta generacija bit će po mnogočemu drugačija od dosadašnjih, pogotovo kada je riječ o pogonima i aktivnoj sigurnosti

Renault je od 1980. godine i prve generacije na tržište plasirao više od tri milijuna kombija iz linije Master, a od samog ih početka proizvodi u Batillyju, na istoku Francuske. Bogata povijest modela i uspjeh postignut tijekom više od 40 godina i dosadašnje tri generacije čine ga dugogodišnjim predvodnikom te kategorije u Europi. Četvrta generacija kombija Renault Master ima zadatak nastaviti dosadašnju uspješnu priču, a iz Renaulta su sada otkrili prve pojedinosti o njoj.

Kao recept za uspješno novo poglavlje ističu se osvježeni dizajn, upečatljiv izgled i najnapredniji doživljaj za svakog profesionalca. Aerovan dizajn i aerodinamična svojstva i na najmanjem detalju vozila osiguravat će najveću učinkovitost u klasi bez obzira na izvor energije.

Tri vrste pogona

Kad govorimo o energentima, nova će višeenergetska platforma uključivati Diesel Blue dCi motore od 105 do 170 KS (sa značajno manjim emisijama CO 2 i potrošnjom), električne motore od 96 ili 105 kW te baterijama od 40 ili 87 kWh (koji jamče doseg do 410 km prema ispitnom postupku WLTP), a najavljena je i inačica s pogonom na vodik.

Električne inačice nudit će opcije punjenja od vozila do mreže (V2G) i od vozila do drugih uređaja (V2L), čime izravno iz baterije ili s pomoću priključaka u kokpitu ili teretnom prostoru možete puniti razne uređaje.

Za sigurnost je zaduženo čak 20 naprednih sustava za pomoć u vožnji, kao i inovativni dinamični sustav kočenja koji poboljšava učinkovitost bez obzira na opterećenje kombija, smanjuje vrijeme kočenja za pola i jamči praktičniju vožnju za vozača. Dodatnu udobnost jamči i novi 9-brzinski mjenjač.

Iznutra, riječ je o tehnološki naprednom mobilnom uredu u kojem je radni stol zakrenut prema vozaču za veću udobnost, a tu je i 135 litara prostora za odlaganje.

Od digitalnih dodataka, ističu se multimedijski sustav OpenR Link, 10-inčni središnji zaslon, bežična kompatibilnost s aplikacijama Android Auto i Apple CarPlay te spajanje s vozilom na daljinu s pomoću aplikacije My Renault – sve kao dio serijske opreme svakog modela u ponudi. Suvremeni OpenR Link s ugrađenim Google uslugama (više od 50 aplikacija iz trgovine Google Play, HD Google Maps navigacija i glasovno upravljanje funkcijom Google Assistant), različite druge povezane usluge i bežično punjenje pametnih telefona dostupni su uz nadoplatu.

Kupcima će biti ukupno ponuđeno više od 40 izvedbi i brojne mogućnosti prerade, veća nosivost (do 2 tone kod pogona na prednje kotače), utovarni prostor od 11 do 22 kubična metra kod pogona na prednje ili stražnje kotače, kao i veća širina i duljina utovara, najbolja u klasi.

Renault Master ostaje jedino vozilo svoje kategorije koje se proizvodi u Francuskoj, a u ponudi će biti dostupan od proljeća 2024.