Do 27. listopada traje Renaultov eWays događaj, a tijekom kojeg će francuski proizvođač predstaviti nekoliko vizija kojima do 2050. godine namjerava imati nultu stopu emisije CO2 u Europi, odnosno do 2030. cilj joj je smanjiti svoje emisije CO2 za 50 % u odnosu na 2010. godinu

Prošlo je više od deset godina kako je Renault na tržište izbacio prvi Zoe. Danas svjetskim cestama prometuje 350.000 Renaultovih električnih vozila podijeljenih u 8 različitih modela! Povrh ponude električnih automobila, Renault Grupa nudi i cjelovitu paletu hibrida i plug-in hibrida na modelima Clio, Captur, Megane Berline i Megane Grandtour s tehnologijom E-Tech hibrid i plug-in hibrid koja se ugrađuje i u Megane Conquest koji se tek očekuje u prodaji.

Svjesni činjenice kako su električni modeli naša budućnost, u Renaultu su organizirali eWays događaj koji traje do 27. listopada, a gdje će podijeliti svoju viziju prelaska na mobilnost bez emisija predstavljanjem novih proizvoda i tehnologija, sudjelovanjem na okruglim stolovima i predavanjima o relevantnim temama.

U skladu s time cilj je već do 2030. smanjiti svoje emisije CO2 za 50% u odnosu na 2010. godinu, odnosno obvezuje se da će do 2050. imati nultu stopu emisije CO2 godine u Europi. Tako već do 2022. godine svi novi modeli koji stižu na tržište imat će električnu ili elektrificiranu inačicu, i to na tržištu koje će kroz 5 godina imati 50% vozila pogonjenih strujom ili hibridnim pogonom.

Renault Mégane eVision

Renault je na početku eWays događaj razotkrio konceptno vozilo Mégane eVision koji iznova osmišljava model kompaktnog hatchbacka s elementima coupéa i SUV-a. Posve električan, ovaj konceptni model inovativnog stila konstruiran je na platformi CMF-EV namijenjenoj električnim vozilima. Stoga se lako odmiče od tradicionalnih dimenzija i dizajnerskih pravila segmenta te predstavlja nove linije i proporcije. Rezultat toga je hatchback ograničenih vanjskih dimenzija s rekordno velikom unutarnjom prostornošću. Točno 25 godina nakon prvog lansiranja, sada se okreće nova stranica za Mégane.

Konceptni primjerak dugačak je 421 cm, širok 180 te visok 150,5 cm, a nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 270 cm. Dinamičan stil naglašavaju i 20-colni kotači s Continental gumama dimenzija 245/40 ZR 20. Mégane eVision teži 1650 kilograma, a najveći dio otpada na 60 kWh bateriju od 400V. Pogoni ga 160 kW odnosno 218 KS snažan električni motor. A čija se snaga, odnosno moment od 300 Nm prenose na prednju osovinu. Na raspolaganju su AC punjači od 22 kW te DC do čak 130 kW.

Ubrzanje do brzine od 100 kilometara na sat traje manje od osam sekundi. Umjesto da nudi točan domet, Renault kaže kako bi serijska verzija ovog koncepta mogla voziti od Pariza do Lyona, odnosno od Londona do Newcastlea, što je udaljenost od oko 450 kilometara, i to ‘u istom vremenu kao i vozila s unutarnjim izgaranjem, uključujući zaustavljanja.’