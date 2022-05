Renault Kangoo na tržište lakih gospodarskih vozila donosi još jednu inovaciju, karoseriju bez ddoatnog B-stupa koja olakšava bočni ulazak te utovar tereta

Generacije Renaulta Kangoo s kliznim bočnim vratima, pa varijantama različitih duljina, kao i električna inačica – samo su neki od primjera inovacija koje je uveo ovaj model. Ni treća generacija ovog modela nije iznimka: njegova nova vrata “Open Sesame2 s bočnim otvorom širine 1,45 m postavila su novi rekord.

Ključan korak u ovoj prilagodbi bilo je uklanjanje središnjeg nosača, popularnog B-stupa, što je rješenje kakvo se obično vidi u konceptima automobila. No, to često nije slučaj s produkcijskim vozilima, tj. onima koja dođu u fazu masovne proizvodnje. To nikad nije bio slučaj ni s lakim gospodarskim vozilima, sve dok se na tržištu nije pojavio novi Renault Kangoo Van sa svojim dobro poznatim vratima Open Sesame. Kako bi se ispunili tehnički zahtjevi, provedene su promjene čak i na proizvodnim linijama.

“Morali smo u vrata ugraditi strukturne dijelove da bismo dobili efekt središnjih nosača kad su vrata zatvorena”, kažu iz Renaulta te poručuju da je uklanjanjem središnjeg nosača dodano 5 kg materijala i znatno više varova: standardna vrata imaju oko 60, a sustav Open Sesame čak 101 var.

Povratak u budućnost

Sve je započelo 2011. na Međunarodnom salonu automobila u Frankfurtu gdje je Renault predstavio Frendzy, konceptni automobil bez središnjeg nosača. Istodobno je to bio i automobil i kombi i najavio je revoluciju koja će deset godina kasnije doći i na tržište: Open Sesame. Novi Kangoo odabran je da tu inovaciju predstavi tržištu.

Tehnički i industrijski izazov

S ovakvim se izazovom inženjeri nikad prije nisu susreli: bio je to prvi put da su morali dizajnirati vozilo bez središnjeg nosača. To je podrazumijevalo izmjene na arhitekturi vozila i premještanje dijelova koji su na ovaj ili onaj način povezani sa središnjim nosačem. Primjerice, zasuni su preseljeni na gornji i donji dio vozila kako bi se vrata mogla pričvrstiti na karoseriju. Sidrište suvozačeva sigurnosnog pojasa sad je na drugoj strani. No, najvažnija promjena je devet posebno osmišljenih ojačanja ugrađenih u vrata za veću otpornost na bočne udare.

Svladavanje tehnoloških prepreka bio je tek prvi u nizu izazova. Sljedeći je bio mnogo veći: sama proizvodnja kombija. Tvornica u Maubeugeu, u kojoj se Kangoo proizvodi već 25 godina, prilagodila je proizvodne linije u skladu s potrebama za proizvodnju značajke Open Sesame. Sitne preinake nisu bile dovoljne, nego je trebalo reorganizirati proces proizvodnje.

Kad vrata izađu s linije prešanja, u njima se još uvijek nalazi središnja greda. Vrata su, drugim riječima, izrađena s privremenom gredom da se ne bi deformirala u sljedećem koraku proizvodnje. Zatim se, na proizvodnoj liniji karoserije, suvišna greda izrezuje. Nakon toga šest robota na toj liniji dodaje niz mehanizama za ojačanje kako bi se pojačala otpornost vrata na udarce. Tri geometrijska uređaja nadziru vrata u stvarnom vremenu kako bi se osiguralo da su ispravnog oblika (milimetarskom preciznošću). Zatim se u lakirnici na automobil postavljaju posebno osmišljene šarke koje drže okvire kliznih vrata na mjestu. Na kraju se na proizvodnoj liniji u kombi postavlja brtva, oko cijele karoserije.

Za ovaj je model prijavljeno više od 60 patenata, a čim je došao na tržište osvojio je niz nagrada, uključujući naslov Međunarodnog kombija godine i „L’Argus Utilitaire de l’Année 2022”.