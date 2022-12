U čast 50. godišnjice Renaulta 5, marka će 15. prosinca ponuditi kolekciju od 1972 nezamjenjiva tokena genR5, a vlasnici tokena dobit će i neke posebne pogodnosti prenesene i u stvarni svijet

Renault je najavio ulazak na tržište nezamjenjivih tokena (NFT) kao digitalnih potvrda o vlasništvu. Ove tokeni zapisani su na blockchainu, a često ih se veže uz umjetnička djela i druga jedinstvena iskustva. Svoju slavu posljednjih su godina stekli upravo kroz izdanja raznih kolekcionarskih predmeta, digitalnih sličica ili videa.

Renaultova prva kolekcija nezamjenjivih tokena nadahnuta je Renaultom 5, genR5, a u prodaju stiže 15. prosinca ove godine. Prvi je to projekt kojim marka odaje počast stvaranju kultnog modela 70-ih, u vrijeme njegovog 50. rođendana. Tako će biti stvorena 1972 jedinstvena nezamjenjiva tokena (što označava godinu kada je Renault 5 stavljen na tržište).

Svaki od 1972 nezamjenjiva tokena raspoloživa za prodaju koncipiran je kao 9-sekundni video o Renaultu 5, popraćen ekskluzivnom naslovnicom, dinamičnim osvjetljenjem i zvučnim efektima.

Kolekcije u čast modela

Kolekciju genR5 nadahnule su četiri kultne izvedbe modela Renault 5. Kolekcija sadržava:

100 NFT-ova električnog Renaulta 5, u čast 100 revolucionarnih električnih automobila proizvedenih od 1972. do 1974.

160 NFT-ova Renault 5 Turbo koji simboliziraju 160 KS snažan motor ovog kompakta i sportski duh marke Renault

450 NFT-ova Renault 5 Le Car Van koji simboliziraju broj primjeraka ovog ograničenog modela koji je proizveden u francuskoj i dizajniran za američko tržište

1262 NFT-a Renault 5 TL, simbola revolucije u segmentu gradskih automobila

Svaki NFT bit će nasumično dodijeljen i vidljiv tek nakon kupnje, a kupcima će omogućiti pristup posebnim pogodnostima.

Društveno odgovorno poslovanje

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na platformi R3NLT, a tamo će se NFT-i od ovoga tjedna moći i kupiti. Vlasnici NFT-ova genR5 moći će sudjelovati u stvaranju kolekcionarskih proizvoda The Originals koji će zatim biti dostupni u ekskluzivnoj ograničenoj kolekciji.

Svi vlasnici nezamjenjivih tokena genR5 automatski postaju sponzori humanitarnog projekta Give Me Five, budući da će 50 % prihoda od prodaje NFT-ova biti uloženo u financiranje inicijativa za informiranje javnosti. Give Me 5 je društveno odgovorni projekt marke Renault, prvenstveno namijenjen obnovi teniskih terena za mlade u radničkim četvrtima. Renault je u okviru te inicijative ove godine obnovio tri teniska terena u Marseilleu, Lyonu i Grignyju.