Francuska Renault Grupa najavila je niz novih sigurnosnih dodataka koji će postati standard na njihovim budućim vozilima, a među njima najzanimljivije je uvođenje brzinskog limita poput onog koji je prvi najavio Volvo

Renault Grupa nastavlja s objavama koje imaju za cilj postaviti temelje za neku novu kompaniju, odnosno Renault koji je prilagođen modernom dobu, tehnologijama i preferencijama kupaca. Nakon najave strategije Renaulution, preko novog logotipa i osvježavanja klasičnih modela, sada su poručili kako će im ubuduće u središtu poslovanja biti ekološka i društvena strategija.

Ponovili su svoju predanost sigurnosti, ekologiji i inkluzivnosti, osnažili svoj cilj da do 2025. godine prodaju 65% električnih vozila (do 2030. čak 90%), te najavili da će postići potpunu ugljičnu neutralnost u Europi do 2040., a u na globalnoj razini do 2050. godine.

U skladu s tim smjerovima na koje će se fokusirati ide i najava povećane sigurnosti vozila i putnika, odnosno napori koji će biti uloženi u sprječavanje prometnih nesreća. Vozače će njihovi automobili tako ocjenjivati i davati im tzv. “Safety Score”, rezultat koji će ih poticati na sigurniju vožnju.

Novo lice za novo doba Renaulta

Aktivno spašavanje života

U vozilima će biti ugrađen i automatski ustav “Safety Coach”, odnosno virtualni trener koji će vozače proaktivno upozoravati na opasnosti i rizike koje preuzimaju u vožnji. U slučaju da opasnost bude neizbježna za vozača, vozilo će moći i samo reagirati te automatski pokušati izbjeći nesreću, kroz sustav “Safety Guardian”.

Nakon 2022. godine Megane-E bit će prvi automobil ove marke koji će imati tvornički ugrađeno ograničenje brzine na 180 km/h. Osim njega, svi će novi modeli Renaulta i Dacije dolaziti s elektroničkom blokadom brzine koja niti na jednom modelu neće prelaziti 180 km/h, najavljeno je. Sličan potez prije dvije godine prvi je bio najavio Volvo, koji tu politiku provodi od lani.