Kombinacija benzinskog TCe motora od 100 KS i plinskih instalacija stiže iz susjedne Slovenije, iz tvornice Revoz u Novom Mestu

Nakon jako dobrih prodajnih rezultata plinskih inačica na Daciji, u Renaultu su se odlučili ovu vrstu pogona proširiti i na svoje modele. Tako nam je upravo u domaće prodajne salone pristigao novi Clio koji za pogon rabi kombinaciju benzinskog TCe 100 motora opremljenog plinskim instalacijama. Glavna prednost ovakvog sklopa svakako je veći doseg. Naime, redovno izdanje Clia 100 TCe dolazi uz 42-litreni spremnik goriva, dok je kod plinske verzije tu 39-litreni spremnik benzina, ali i dodatne 32 litre za LPG.

Vozilo uz oba napunjena spremnika može prijeći više od 1000 km. S obzirom na to da je plin na europskoj razini dostupan na svakoj četvrtoj benzinskoj postaji, lagano je većinu vremena voziti se samo na plin, i time štedjeti. Treba imati na umu kako se u Hrvatskoj cijene plina kreću oko 3,70 do 4 kn po litri za razliku od cijene benzina koje se kreću od 8,4 kn do 8,9 kn. Znači, plin je više nego dvostruko jeftiniji, a potrošnja bi trebala biti do 20% veća u odnosu na benzin. Prema Renaultovim izračunima, iako je prosječna potrošnja motora s pogonom na plin nešto veća, ukupni trošak goriva po kilometru niži je za 30 posto u odnosu na benzinski motor te do 8 posto u odnosu na dizelski motor.

Nema straha niti od ograničavanja, jer vozila s plinskim pogonom mogu pristupiti podzemnim garažama zahvaljujući ugrađenim sigurnosnim značajkama (zaštitni ventil, nepovratni ventil i ograničeno punjenje spremnika do najviše 80 %).

Integracija plinskog pogona u automobil obavlja se izravno u tvornici. Za kupce to znači sljedeće: jednostavno naručivanje bez dodatnih kašnjenja te komunikacija sa samo jednom stručnom osobom u Renaultovoj mreži, zaduženom za jamstvo i održavanje vozila. Benzinski motor od početka je konstruiran tako da omogući pogon na plin. Spremnik za plin izrađen je od čvrstog čelika i ugrađen na mjesto rezervnog kotača kako ne bi dolazio u doticaj sa spremnikom za benzin. Time je zadržan isti obujam prtljažnika iznad razine podnice. Nepovratni ventil, ograničeno punjenje spremnika do najviše 80%, ograničenje protoka goriva, solenoidni ventil i sigurnosni ventil upotpunjuju tehnički sustav.

U slučaju Clia, on nam pristiže iz susjedne Slovenije, odnosno tvornice Revoz u Novom Mestu. Plinsku verziju počeli su proizvoditi tijekom siječnja, i do sada su proizveli 1400 primjeraka. Glavna tržišta za taj model su Italija, Španjolska, Poljska, Francuska i Portugal. Prema navodima iz Revoza, uvođenje nove verzije i cjelokupnog sustava u proizvodnju bilo je vrlo složeno. Ostvarena je potpuna integracija u postojeći proizvodni proces što znači da se svi sastavni dijelovi, uključujući i spremnik plina, neposredno sastavljaju na istoj liniji kao i ostali modeli tako da model pogonjen plinom izlazi s proizvodne vrpce u cijelosti dovršen. Sastavljanje i testiranje serijskog vozila s pogonom na plin traje oko pola sata duže nego za druge inačica. Gotovo 15 milijuna vozila u Europskoj uniji ima plinski pogon, dok je takvih vozila u svijetu 26 milijuna.

Uporaba je jednostavna za vozača. Prebacivanje s benzinskog na plinski pogon i obratno postiže se na dva načina: ručno, pritiskom tipke smještene u putničkom prostoru (odabrani način primjenjuje se i tijekom sljedećeg pokretanja vozila) ili automatski, kada se spremnik plina isprazni. Poseban pokazivač prikazuje razinu napunjenosti spremnika plina. Punjenje spremnika plina traje samo dvije minute.

Uz jednaku pouzdanost i bez dodatnih troškova u usporedbi s vozilima opremljenima benzinskom inačicom motora, Renault nudi novi Clio s pogonom na plin po cijeni od 116.400 kn za inačicu Zen koja u seriji uključuje prednja i stražnja LED svjetla, ručni klima uređaj, električno podesive retrovizore, radio uređaj R&GO s funkcijama MP3, Bluetooth, AUX, USB, DAB i još brojnu drugu opremu. Za 124.400 kn dobiva se bogatiji Intens paket opreme.