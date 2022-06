Kompanija Red Bull odavno već nije percipirana kao proizvođač energetskog pića, već tehnološka kompanija koja od ove sezone pod svojim imenom proizvodi i motore i bolide za Formulu 1. Kao tako organizirani i orijentirani, krajem 2020. godine dogovorili su sa svojim dizajnerom, legendom Formule 1, Adrianom Neweyem, da će za njih osmisliti bolid za cestu i pistu, u kojem će uzbuđenja iz ovog sporta moći osjetiti nešto širi krug ljudi.

Iz Neweyeve radionice tako je izišao koncept koji se sada naziva RB17 (imenom se smješta između njihovog F1 bolida iz 2021., RB16 te ovogodišnjeg, RB18). Jasno je da su poveznice s F1 vrlo snažne, pa će RB17 donijeti V8 motor s hibridnim pogonom i sustavom povratka energije, ukupne snage 1.233 KS. Bit će to dvosjed s performansama F1 bolida, izravni konkurent modelu Gordona Murraya T.50 ili Mercedesovom AMG One.

Newey je, ako je suditi po objavama Red Bulla, osmislio iznimno atraktivnu aerodinamičku liniju ovog bolida, zatvorenog kokpita. Otkrio je i da će RB17 biti nešto veći od Aston Martina Valkyrie, težit će tek oko 900 kilograma, a kad je riječ o karakteristikama, kaže kako se “ne bi osramotio u F1 utrci”.

Red Bull planira proizvesti tek 50 primjeraka tog hiperautomobila. Sklapat će ih u svojem kampusu u britanskom Milton Keynesu od 2025. godine, a cijena će biti 5 milijuna funti. Ako vam to zvuči previše, iz kompanije kažu kako će ona uključivati i treninge vožnje na simulatoru i na stazi, usku suradnju s njihovim stručnjacima, kao i servis te program odražavanja vozila u samoj tvornici, prilagođen svakom kupcu i njegovom personaliziranom modelu.

Introducing the RB17 👀 A new era of performance cars has arrived 🤘 pic.twitter.com/Pz3mxexzQU

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 28, 2022