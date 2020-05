U kanadskom gradiću Brandon, provincija Manitoba, policija je prije desetak dana pokrenula potjeru za vandalom koji je svoj bijes okomio na – benzinsku pumpu. Sve se dogodilo još 25. travnja, no nakon neuspješne potrage policija je bila primorana obratiti se javnosti kako bi netko eventualno prepoznao počinitelja i prijavio ga.

Kako bi, dakle, lakše pronašli čovjeka koji je rukama i nogama na sve moguće načine pokušao razvaliti crpku za gorivo na benzinskoj postaji, objavili su i prilično bizaran, ali i nesumnjivo zabavan video s “mjesta zločina” snimljen nadzornom kamerom.

Na snimci se vidi pomahnitali muškarac koji udara po aparatu za pumpanje goriva, a iz policije su u javnost iznijeli i vjerojatni motiv za ovo nedjelo. Muškarac je, prema njihovom mišljenju, kasno shvatio da mu pumpa neće isporučiti gorivo ako ga ne plati unaprijed, u željenoj količini i iznosu. Ovakav način rada benzinskih crpki nije neuobičajen u Kanadi, pa im nije jasno zbog čega ga je prepaid sustav za naplatu goriva toliko razljutio.

Nama se nekako logičnije čini da je on vjerojatno uplatio određeni iznos (tog dijela nema na snimci, pa zato možemo samo pretpostavljati) i da nakon toga nije dobio gorivo, iz tko zna kojeg razloga. U takvom scenariju i ne bi bilo čudo da je ljut (očito nema nekog dežurnog na pumpi), ali je svakako pretjerao iskaljivanjem bijesa prema samoj benzinskoj pumpi, kada je očito dobio živčani slom.

Ako vam se video ne prikazuje klikom na play ikonu, kliknite na tekst twita, pa će vam se onda video pokrenuti izravno na Twitteru.

Well, this guy looks like a real gas …. If you happen to know this hoser, feel free to pump some premium information our way. We’d love to throw him in the tank!! pic.twitter.com/TrrRMFj2i5

— Brandon Police (@BrandonPolice) May 8, 2020