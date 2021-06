Analitičarska kuća Jato Dynamics objavila je podatke o prodaji automobila na europskom tržištu za travanj ove godine, a posebno je u njima zanimljiva ljestvica najprodavanijih eklektičnih modela. Da krenemo redom, prodaja vozila u travnju ove godine bolja je za čak 261% u odnosu na pandemijski travanj 2020. godine, ali je i dalje 23% manja od travnja 2019., godine, kada za pandemiju još nismo znali. Drugi je ovo najniži rezultat prodaje u travnju unatrag 20 godina.

Ukupno je u Europi prošloga mjeseca prodano nešto više od milijun novih automobila, od čega je 59% bilo benzinskih, 24% dizelskih, a 15% električnih (u što su uključeni i plug-in hibridi). U ukupnom vodstvu po prodaji, gledano prema markama, je Peugeot, čiji modeli 208 i 2008 vode i na ljestvici prodaje vozila na fosilna goriva, s preko 18 tisuća prodanih primjeraka svakog modela.

