Na globalnom ekološkom skupu COP26 u Glasgowu potpisana je deklaracija kojom su se potpisnici obvezali na smanjenje emisija stakleničkih plinova koji dolaze od automobila i kombija

Na klimatskoj konferenciji COP26 koja se održava u Glasgowu postignut je sveobuhvatni dogovor velikih nacija i nekih od vodećih proizvođača automobila o smanjenju emisija štetnih plinova i potpunom ukidaju pogona na fosilna goriva. Kao zajednički cilj usuglašeno je da će svi novi automobili i kombi vozila biti u potpunosti bez emisija najkasnije do 2040. godine, dok će za razvijena tržišta taj rok biti 2035. godina.

Vlade zemalja potpisnica obvezale su se da će to ugraditi u svoje zakone. Gradovi i regionalne vlasti koje su potpisale deklaraciju time najavljuju kako će svoje flote vozila pretvoriti u flote s nultim emisijama štetnih plinova najkasnije do 2035. godine. Kad je riječ o proizvođačima automobila, potpisnici su se obvezali na ono što mnogi od njih već duže vrijeme najavljuju – proizvodnju isključivo vozila bez emisija stakleničkih plinova do 2035. ili ranije za vodeća svjetska tržišta.

Vozila bez emisija trebala bi, prema tekstu deklaracije, postati “novo normalno”, tj. njihova bi dostupnost trebala biti značajno proširena, uz dodatak da bi “zelena” prijevozna sredstva do 2030. godine trebala biti financijski pristupačna.

Potpisala i Hrvatska

Među zemljama potpisnicama našle su se velike i utjecajne zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Meksika i Turske, ali i Slovenije, Danske, Islanda, Finske, Nizozemske, a tu je i Hrvatska. Iako SAD izostaju s popisa, deklaraciju je potpisalo nekoliko njihovih saveznih država i velikih gradova (primjerice New York).

Od velikih globalnih proizvođača automobila koji su pristali na uvjete deklaracije iz Glasgowa tu su General Motors, Ford, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz i Volvo. Toyota i Volkswagen, kao najveće autokompanije, nisu se odlučile na ove rokove. S druge strane, iako Kina nije potpisala deklaraciju, na nju je pristao jedan od većih tamošnjih proizvođača, BYD.

Volvo je od ranije najavio da će isključivo proizvoditi potpuno električna vozila od 2030. godine, Jaguar od 2025., Ford za europsko tržište isto najavljuje za 2030. godinu, kao i Mercedes. Volkswagen priznaje da njima niti do 2040. godine taj cilj nije realno ostvariv na globalnoj razini.