Na Redditu je ovih dana popularan video nastao na jednoj uličnoj utrci ubrzanja, u kojoj su sudjelovali Golf R šeste generacije i BMW serije 1. BMW je na znak krenuo unaprijed, a Golf – unazad

Naš omiljeni podforum na Redditu, Idiots in cars, niti ovoga puta nije razočarao. Ovih se dana tamo vrti snimka nastala na nepoznatoj lokaciji i na nepoznat datum, no to nije niti važno. Ono što je bitno vidi se na videu.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Posrijedi je očito ulična utrka ubrzanja, vrlo vjerojatno ilegalno organizirana. Na startnoj liniji nalaze se plavi Golf VI R i narančasti BMW serije 1 Coupe. Oko njih je okupljeno mnoštvo zainteresiranih gledatelja, a odmah iza njih sljedeći par za utrkivanje. Ispred njih je “službena osoba” koja im daje znak za početak utrke – a onda počinje show.

Pažljivim gledanjem snimke vidi se da se na Golfu pali svjetlo za vožnju unatrag, da bi potom on i krenuo, umjesto prema cilju – unatrag. Zašto i kako je ubacio u rikverc, to vjerojatno ne zna niti njegov vozač. Rasplet je očekivan, Golf udara u vozilo iza sebe (Seat Ibizu) i čini popriličnu štetu na oba automobila. Srećom, ovih nekoliko metara nije bilo dovoljno da Golf u vožnji unatrag razvije veću brzinu, pa ozlijeđenih u nezgodi nije bilo.