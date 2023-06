Jedan Izraelac morat će se pojaviti pred sucem za prekršaje, nakon što ga je policija uhvatila kako u teretnom prostoru svojeg pickupa prevozi veliku količinu vode i djecu koja se u njoj brčkaju

Ljeto polako stiže, u nekim krajevima sjeverne polutke već je vrijeme za rashladiti se u moru ili bazenu. No, nemaju svi bazen ili more u blizini, pa to nadoknađuju kreativnim idejama. Jedan je Izraelac iz regije Sharon tako svoj pickup obložio najlonom pa u njegov tovarni prostor natočio vodu – i napravio priručni bazen za djecu.

Ova ideja možda i nije toliko loša i o njoj se ne bi ništa niti znalo, da se vlasnik kamioneta nije odlučio s priručnim bazenom i djecom u njemu – provozati. Netko ga je u toj nakani primijetio, pa je intervenirala policija. Na YouTubeu je čak dostupna i snimka trenutka u kojem je bazen-pickup presrela policija, navodno dok se dvoje djece kupalo u njegovom prtljažniku. Nitko, srećom, nije nastradao, a vozač će svoje ponašanje morati pojasniti pred prekršajnim sucem, gdje će mu se suditi za nesmotrenu vožnju.