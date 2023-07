Već se dugo šuška o tome da će Alfa Romeo na tržište plasirati svoj novi superautomobil, napredni sportski model, koji će vjerojatno biti i posljednji njihov proizvod u domeni pogona na fosilna goriva. Oproštaj od benzinskih pogona tako bi u talijanskoj kompaniji trebao biti prilično zapažen.

Talijanski proizvođač sada najavljuje i datum svjetske premijere – ovaj će model sportskog automobila biti predstavljen 30. kolovoza. Za sada se o njemu ne zna mnogo, ali neke informacije su ipak procurile u javnost. Piše se tako da će Alfa Romeo proizvesti samo 33 primjerka ovog modela, kao posvetu klasičnom automobilu Alfa Romeo Tipo 33. Samim time, i naziv bi mu trebao biti “33”, no to još nije potvrđeno.

Najviša brzina trebala bi mu biti 333 km/h, a dizajnom će naginjati prema hiperautomobilima. Pogon bi mogao biti twin-turbo 2,9-litreni V6, posuđen i nadograđen iz modela Giulia Quadrifoglio, snage daleko preko 500 KS.

It’s time to join us in dreaming. A new #AlfaRomeo encounter with history is drawing closer. On August 30th, Alfa Romeo will reveal to the world a creation born from #daring: your deepest passion awaits to be awakened. Save the date! https://t.co/33c3MzLcbI pic.twitter.com/lL10MGyjcU

— Alfa Romeo (@alfa_romeo) July 21, 2023