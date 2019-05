Predvodnik škodine ponude, model Superb je prošao kroz temeljiti facelift, a značajnu novost čini predstavljanje prvog hibridnog Superba te prve Scout izvedbe ovog automobila. Uz razne dorade vanjskog i unutrašnjeg dizajna, osvježeni Superb će se moći pohvaliti i bogatijom opremom.

Prvi put sa Superbom će biti dostupna automatski prilagodljiva LED Matrix prednja svjetla. Također, i otraga će se nalaziti LED svjetla, a po prvi put će jedna Škoda biti opremljena s tzv. dinamičkim žmigavcima. Pored rasvjete novost čine nova maska motora, redizajnirani branici, stražnji natpis ŠKODA, razni ukrasni elementi i sl. Novost je i LED rasvjeta ispred otvorenih vratiju koja projicira škodin znak. Priču oko novosti vanjštine zaokružuju 18 i 19-colni naplatci te dvije nove boje karoserije, Crystal crna i Race plava.

Putnike će dočekati rafiniraniji interijer, nove presvlake, razni ukrasni elementi, nova rasvjeta i sl. Kupcima će dakako biti dostupan u paket Laurin & Klement koji će donijeti mnoge dodatne i luksuznije elemente, kako izvana tako i iznutra.

Nadalje, posebno vrijedi istaknuti sigurnosne sustave kao što su Emergency Assist koji automatski može sigurno zaustaviti vozilo u nuždi, potom Side Assist koji nadzire bočne strane vozila do 70 m (Blind Spot Detect do 20 m), automatski prilagodljivi tempomat, sustav prepoznavanja pješaka, autonomno kočenje u nuždi i sl. Također, novi će Superb biti moguće opremiti s opcijskom digitalnom pločom, tri infotainment sustava sa središnjim zaslonom veličine do 9,2 inča i sl.

Osvježeni Superb će biti dostupan s tri benzinska i tri dizelska Euro 6d-TEMP motora. Benzinsku će ponudu činiti 1.5 TSI snage 150 KS, 2.0 TSI snage 190 i 272 KS. Svi benzinci su opremljeni sustavom filtera čestica. Prvi je standardno uparen sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, dok je 7-stupanjski DSG dio opcijske opreme. Kod druga dva motora DSG čini standardnu opremu, a snažniji 2.0 dolazi s pogonom na sva četiri kotača.

Dizelsku ponudu će činiti 1.6 TDI snage 120 KS te 2.0 TDI u izvedbama snage 150 i 190 KS. Prvi i treći motor će standardno biti upareni sa 7-stupanjsim DSG mjenjačem, dok će 2.0 150 biti dostupan s ručnim 6 i 7-stupanjskim DSG prijenosom. Opcija kod 2.0 190 KS će biti pogon na sva četiri kotača. Svi dizelaši su opremljeni SCR-om, AdBlue i DPF-om.

Kupcima će po prvi put biti ponuđena i plug-in hibridna verzija Superba, pod službenim nazivom Superb iV. Ovaj model je preuzeo svoj Euro 6d-TEMP pogonski sklop iz Passata GTE, odnosno kombinaciju 1,4-litrenog TSI benzinca i električnog motora čija kombinirana snage iznosi 218 KS, a najveći okretni moment 400 Nm. Tu je i litij-ionska baterija kapaciteta 13 kWh koja će omogućiti električnu autonomiju od oko 55 km (WLTP).

Ovaj će model svojim vozačima ponuditi tri načina rada pogonskog sklopa (E-mode, Sport i Hybrid), a od ostatka ponude će se razlikovati pojedinim detaljima vanjštine, interijera i opreme te prilagođenim infotainmentom. Dodajmo i da će Superb iV također biti dostupan kao limuzina i kao karavan. Proizvodnja će mu krenuti krajem godine, a prve isporuke se očekuju početkom 2020.

Također, prvi put će s modelom Superb biti dostupan i izvedba Scout, dakako u karavanskoj karoserijskoj verziji. Glavne značajke su povišena podnica (+15 mm), dodatna zaštita podvozja, branika i pragova, kao i pogon na sva četiri kotača. Tu su i posebni ukrasni elementi vanjštine i interijera, jedinstveni naplatci, krovni nosači, boje karoserije, kao i bogatija oprema i sl.

Superb Scout će biti dostupan s 2,0-litrenim TSI i TDI motorima snage 272 i 190 KS, odnosno s najsnažnijim dostupnim benzincem i dizelašem. Oba će biti uparena sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem te pogonom na sva četiri kotača.