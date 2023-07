Toyotin Prius bio je model koji je svojim revolucionarnim hibridnim pogonom i neobičnim dizajnom svijetu pokazao kako izgleda budućnost. U petoj generaciji dolazi i, prvi puta, kao plug-in hibrid

Nakon nedavnog predstavljanja nove generacija hibridnog i plug-in hibridnog SUV modela C-HR, Toyota je krajem prošloga tjedna objavila i informacije o novoj, petoj, generaciji svojeg poznatog hibrida, Priusa. Ovaj automobil već više od 25 godina vozi na hibridni pogon i pionir je te tehnologije na svjetskoj sceni. Osim elektrificiranog pogona prepoznatljiv je po futurističkom dizajnu, koji se ne sviđa svima, ali neupitno je da postavlja trendove.

U novoj generaciji, koja je vizualno značajno osvježena, ali opet ima karakter Priusa, ovaj će automobil dobiti novi plug-in hibridni pogonski sklop, rezerviran isključivo za tržište Europe. Pogon će kombinirati snagu 2-litrenog benzinca od 152 KS, uz moćni elektromotor na prednjoj osovini, snage 163 KS – pa će ukupna kombinirana snaga novog plug-in hibridnog Priusa biti čak 223 KS, odnosno dvostruko više nego u prethodnoj generaciji.

Zahvaljujući platformi Toyota New Global Architecture (TNGA), na kojoj je izgrađen, novi Prius diči se nižom masom i stabilnijom vožnjom, niskim težištem te boljom agilnošću. Zanimljiv dio dodatne opreme je i solarni panel na krovu, koji može pridodati do 8,7 kilometara dosega dnevno generirajući energiju iz sunca. Hibridna baterija ističe se energetskom gustoćom 50% višom nego u prošloj generaciji, uz 30% manje ćelija, a i dalje je smještena ispod stražnje klupe. Na standardnoj se kućnoj utičnici u cijelosti (13,6 kWh) može napuniti za oko 4 sata, a nudi do 86 kilometara autonomije samo na struju.

Izvana, nova generacija je 50 mm niža od prošle. Novi Prius kraći je 46 mm od prethodnika, uz 50 mm veći međuosovinski razmak i dalje nudi jednak komfor u kabini. Vozačko mjesto opremljeno je 7-inčnim instrumentnim zaslonom izravno pred njim, dok su glavne funkcije infotainmenta postavljene na veći, središnji zaslon.

Točne cijene za Europu još nisu objavljene, ali ne očekuje se da osnovni model novog Toyota Prius Plug-in Hybrida košta ispod 30.000 eura.