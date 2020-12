Ford je na digitalnoj premijeri predstavio E-Transit, potpuno električnu verziju teretnog kombija, koji sadrži tehnologiju i usluge povezanih vozila kako bi vlasnicima omogućio optimizirati učinkovitost svojeg voznog parka. Domet mu je 350 kilometara, tri puta više od prosječne dnevne udaljenosti dostavnih vozila u EU

Ford je na digitalnoj premijeri sredinom studenog predstavio je novi E-Transit kombi, koji će kupcima ponuditi poboljšanu produktivnost omogućenu s potpuno električnim pogonskim sklopom, softverskim rješenjima, uslugama i Pro Power mogućnostima u vozilu.

Ciljani procijenjeni domet vožnje s jednim punjenjem baterije Ford E-Transita je do 350 km prema WLTP-u, što je otprilike tri puta veća udaljenost od one koju dnevno napravi prosječni flotni vozač u EU. To ga čini pogodnim za urbano okruženje, stalne rute vožnje i isporuke unutar gradskih zona vožnje s nultom emisijom, bez potrebe da vlasnici voznih parkova plate višak kapaciteta baterije koji im nije potreban.

E-Transit može smanjiti servisne troškove vlasništva za približno 40 posto u usporedbi s modelima opremljenim motorima s unutarnjim izgaranjem, što je rezultat manjih troškova održavanja Ciljana korisna nosivost ovog električnog kombija je do 1.616 kg za kombi varijantu te do 1.967 kg za modele šasija s kabinom (chassis cab).

Električni motor vozila ima najveću snagu od 198 kW (269 KS) i 430 Nm okretnog momenta, što ga čini najsnažnijim motorom u bilo kojem potpuno električnom teretnom kombiju koji se prodaje u Europi.

Brzo punjenje i mogućnost napajanja alata

E-Transit ima mogućnost punjenja na AC punjačima izmjeničnom strujom i na brzim DC punjačima istosmjernom strujom. Ugrađeni punjač u vozilu od 11,3 kW može isporučiti 100-postotno punjenje za 8,2 sata.4 Puneći do 115 kW pomoću brzog istosmjernog punjača, E -Transit može dopuniti bateriju s 15 na 80 posto kapaciteta za oko 34 minute.

Značajka Pro Power Onboard pretvara E-Transit u mobilni izvor energije snage do 2,3 kW, kako bi vlasnicima pomogao da koriste alate i pune električnu opremu na mjestu gdje obavljaju posao.

Kad je riječ o sigurnosti, tu su rješenja koja ključuju Sustav pomoći u sprečavanju sudara, Sustav upozorenja o vozilu u mrtvom kutu sa Sustavom upozorenja i asistencije pri promjeni prometnog traka i kameru od 360 stupnjeva sa sustavom asistencije kočenja pri vožnji unazad. Uz inteligentni prilagodljivi tempomat, ove značajke mogu pomoći u održavanju sigurnosnih standarda voznog parka i smanjiti rizik od nesreća.

U Europi će Ford ponuditi izdašan izbor od 25 konfiguracija za E-Transit, s izvedbama kombija, kombija s dvostrukom kabinom i šasije s kabinom (chassis cab), opcijama s više dužina i visina krova, te nizom vrijednosti bruto mase vozila do 4,25 tone.

Ford će E-Transit za europske kupce proizvoditi u tvornici Ford Otosan Kocaeli u Turskoj. Ovaj model europskim kupcima bit će dostupan početkom 2022. godine. Predstavljanje novog E-Transita na hrvatsko tržište je u planu u proljeće 2022. godine.