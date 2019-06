Audi je tijekom prošle godine predstavio novi A6, a sada je stiglo vrijeme i za premijeru njegove Allroad izvedbe. Za one koji slučajno to ne znaju, A6 Allroad je jedan od najcijenjenijih, najprepoznatljivijih i najpoželjnijih karavana dostupnih na tržištu. Krase ga robustan dizajn, luksuzna oprema i više no solidna off-road svojstva.

S novim A6 Allroad Audi će obilježiti i dvadesetu godišnjicu od lansiranja ovog automobila. Naime, prvi je A6 Allroad stigao 1999. pa će tako s novom generacijom biti dostupno i posebno izdanje ovog automobila “20 years allroad.”

Novi A6 Allroad će ponuditi 45 mm višu podnicu od standardnog A6 Avanta, što znači kako je standardna odignutost podnice od podloge 139 mm. Standardnu opremu čini prilagodljivi zračni ovjes koji je posebno dotjeran za primjenu u ovom modelu i koji omogućuje vozaču nekoiko različitih podešenja visine podnice kako bi prilagodio automobil podlozi koju svladava. Takoeđr, visinu podnice je moguće “vezati” uz trenutnu brzinu vozila.

Nadalje, ovaj će automobil biti opremljen s naprednom i bogatom ponudom sustava pomoći vozaču pri off-road vožnji, kao što su sustav pomoći pri vožnji nizbrdo, nadzor kuta nagiba, nadzor nad brzinom vozila s kojim vozač može ograničiti brzinu kretanja na 30 km/h ili manje te sustav neovisnog kočenja na sva četiri kotača koji će pripomoći u održavanju željenog smjera kretanja pri spuštanju po klizavim terenima i sl.

Novi A6 Allroad će biti dostupan s tri izvedbe 3,0-litrenog TDI V6 motora. Ponudu otvara izvedba snage 231 KS i najvećeg okretnog momenta od 500 Nm, a slijedi ga Quattro 50 TDI snage 210 kW, odnosno 285 KS te najvećeg okretnog momenta od 620 Nm. Vrh ponude čini Quattro 55 TSI snage 257 kW, odnosno 350 KS i najvećeg okretnog momenta od 700 Nm. Ovaj potonji model će do 100 km/h ubrzavati za svega 5,2 sekunde. Sve izvedbe su opremljene tzv. blagim hibridom te 8-stupanjskim Tiptronic automatskim mjenjačem.

Audi A6 Allroad će stići u prodaju na europskim tržištima tijekom ovog mjeseca, a početna cijena u Njemačkoj mu kreće od 61.500 eura.