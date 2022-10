S elektrifikacijom je započela i luksuzna britanska marka vozila namijenjenih najbogatijim kolekcionarima i ljubiteljima udobnosti i raskoši. Spectre će na tržište sljedeće godine

Charles Rolls, jedan od osnivača Rolls-Roycea, 1900. godine predvidio je da će budućnost automobilskog pogona biti električna – i to kada je nabavio The Columbia Electric Carriage, rudimentarno vozilo pokretano strujom. Već tada bilo mu je jasno da je električni pogon čišća i tiša alternativa, no da bi i njegova kompanija počela raditi električne modele trebalo je proći više od 120 godina.

Prvi električni Rolls-Royce bit će Spectre, atraktivna limuzina dinamičnog oblika, s kojom će započeti proces sveopće elektrifikacije njihove ponude. Prema tipu, proizvođač ovaj model opisuje kao ultraluksuzni električni super coupé. Dizajn je inspiriran skulpturama, modernim jahtama, suvremenom umjetnošću i emotivnim siluetama. Sprijeda se ističe prepoznatljiva rešetka – najveća od svih dosadašnjih – kao i redizajnirana, aerodinamična skulptura Spirit of Ecstasy (ili, kako je neki nazivaju, Flying Lady). Unatoč robusnom izdanju, aerodinamički koeficijent otpora iznosi tek 0,25, što je također najbolje za jedan Rolls-Royce ikada.

Prepoznatljivost će Spectre prije svega ipak graditi na stražnjem kraju i njegovoj brzo padajućoj liniji profila. Osim toga, ističe se i najveći pojedinačni panel karoserije ikada na jednom njihovom automobilu – onaj koji se proteže od A stupa pa sve do stražnjih svjetala i blatobrana.

U unutrašnjosti je sve podređeno luksuzu, a ističe se “nebeska” tema. U vratima, krovu i ostalim panelima kabine ugrađeno je na tisuće LED izvora svjetlosti, koji ostavljaju dojam zvjezdanog neba.

Rolls-Royce Spectre nudit će 520 kilometara dosega prema WLTP-u, motore snage 430 kW (576 KS) te ubrzanje od 0 do 100 km/h za 4,4 sekunde. Sve to uz masu od gotovo 3 tone, dužinu vozila od 5.453 mm i međuosovinski razmak od 3.210 mm. Prvi kupci svoje će primjerke dobiti početkom sljedeće godine. Kad je riječ o cijeni, Spectre se smješta između postojećih modela Cullinan i Phantom (govorimo, dakle, o iznosu između 350 i 450 tisuća eura).