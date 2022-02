DeLorean Motor Company proizvođač je automobila kojeg je obilježila prilično poslovno neuspješna priča, koja je završila tako da je osnivač tvrtke, John DeLorean, završio u zatvoru zbog pronevjere državnih subvencija. Međutim, njihov automobil DeLorean DMC-12 ušao je u legendu kada ga je redatelj Robert Zemeckis učinio glavnim “vremenskim prijevoznim sredstvom” u svojem serijalu Povratak u budućnost.

Ova ikona osamdesetih godina prošlog stoljeća mogla bi se sada vratiti na tržište. Naime, vlasnik prava na ime DeLorean, teksaška kompanija DeLorean Motor Company, koju je osnovao britanski inženjer Stephen Wynne, najavila je da će legendarni automobil već ove godine doživjeti svoju električnu reinkarnaciju. Na njihovoj internetskoj stranici stoji teaser, kratki najavni video u kojem se vide tek konture vozila i otvaranje njegovih prepoznatljivih “gullwing” vrata.

No, i to je dovoljno da potakne interes za ovim automobilom. Od ostalih detalja objavljeno je ime novog modela – DeLorean EVolved, što, uz naglašena slova “EV” i nekoliko hashtagova na društvenim mrežama, najavljuje kako će nova generacija DeLoreana imati električni pogon. Dizajn će se, kako sada izgleda, uvelike oslanjati na original, uz vjerojatno ponešto modernih detalja. Ipak je od prve serije prošlo više od 40 godina, pa je za očekivati da će utjecaj novih tehnologija biti vidljiv na ovom sportskom retro modelu.

Hoće li, kao i kod DMC-12, njegova karoserija biti načinjena od nehrđajućeg čelika, za sada nije poznato. Ono što se zna jest da će dizajn potpisivati tvrtka Italdesign, čiji osnivač Giorgetto Giugiaro je radio i na izvornom modelu DeLoreana.

