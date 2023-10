WRC Croatia Rally održat će se ponovno u travnju 2024. godine, a organizatori već započinju pregovore s WRC Promotorom za novi ciklus održavanja natjecanja, od 2025. do 2027. godine

WRC Croatia Rally vozit će se ponovno cestama naše zemlje. Od 18. do 21. travnja 2024. najbolji svjetski vozači relija proći će kroz pet hrvatskih županija – Zagrebačku, Karlovačku, Primorsko-goransku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku te Grad Zagreb. Hrvatska je četvrti put u WRC kalendaru, a očekivanja od hrvatskog izdanja su svake godine sve veća. S više od 300.000 gledatelja u 2022. godini već je ove godine ta brojka narasla na impresivnih 400.000 gledatelja koji su pratili utrku uživo na brzinskim ispitima. Istovremeno, više od 88 milijuna gledatelja širom svijeta pratilo je utrku i prekrasne kadrove iz različitih dijelova Hrvatske uživo putem televizijskih i internetskih prijenosa.

Preko 250 km staza

Prema planu za 2024. godinu, ukupna duljina WRC Croatia Rally brzinskih ispita bit će nešto više od 250 kilometara kroz pet hrvatskih županija, no konačna lista istih još nije dovršena. Krovna automobilistička organizacija FIA i WRC Promotor izuzetno su zadovoljni onime što nudi Hrvatska – zahtjevne staze, neizvjesno natjecanje, izvrsna organizacija i sjajno gostoprimstvo, stoga je WRC Promotor hrvatskim organizatorima Croatia Rallya ponudio produženje ugovora do 2027. godine.

“Raduje me što u svom četvrtom izdanju WRC Croatia Rally ostaje u svojim datumima, u proljeće, koje u svojim kalendarima već imaju upisano svi zaljubljenici u brze automobile i adrenalin diljem svijeta. Kao i uvijek do sada potrudit ćemo se događaj obogatiti nekim novitetima i zanimljivostima na radost naših gledatelja. Posebno želim istaknuti kako su Vlada Republike Hrvatske i čelni ljudi Grada Zagreba i ostalih županija te svih vodećih institucija predvođenih Ministarstvom turizma i sporta RH, prepoznali veličinu i vrijednost ovog projekta za domaću automobilističku zajednicu, a prije svega i za promociju Hrvatske kao poželjne destinacije s vrhunskim i globalno poznatim događajem te sam im neizmjerno zahvalan na njihovoj dosadašnjoj podršci”, izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik organizacijskog odbora Croatia Rallya i dodao: “Također sam zahvalan Predsjedniku i Upravnom odboru Hrvatskog auto i karting saveza na podršci te postignutom dogovoru kako bi se održavanje WRC Croatia Rallyja u Hrvatskoj produžilo za razdoblje od 2025. do 2027. godine.”

Foto: Marijan Radović

“Hrvatski auto i karting savez s veseljem pozdravlja četvrto izdanje Croatia Rallyja na kojem će kao i do sada svoje sposobnosti pokazati najbolje posade, ali i stotine dužnosnika te licenciranih sudaca našeg saveza. Ovo je značajan turistički događaj za našu zemlju, a s našim organizatorima upravo smo potpisali ugovor koji omogućuje WRC u Hrvatskoj barem do 2027. Ovaj svjetski događaj važna je karika u promociji automobilizma, a kao i dosad ugostit ćemo lidere svjetskog sporta te im pokazati ljepote Hrvatske”, izjavio je Davorin Štetner, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza.

Foto: Uroš Modlic

Prema službenom kalendaru WRC utrka za 2024. godinu, natjecanja započinju već u siječnju. Sezonu će otvoriti Rally Monte Carlo na miješanoj podlozi, od 25. do 28. siječnja 2024. te će se nastaviti na Sweden Rallyju na snijegu od 15. do 18. veljače. Među ostalim državama gdje se voze WRC utrke su Kenija, Portugal, Italija, Poljska, Latvija, Finska, Grčka, Čile i Japan.