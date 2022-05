Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisat će ovogodišnji natječaj za poticaje za električna vozila 27. lipnja 2022. Javni poziv bit će objavljen tjedan dana prije toga

Sljedećeg mjeseca ponovno će biti otvoren Javni poziv za sufinanciranje kupovine električnih vozila za fizičke i pravne osobe. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potvrdio je kako će natječaj biti službeno otvoren 27. lipnja, doznaju iz udruge Strujni krug. Tekst javnog poziva bit će objavljen tjedan dana prije toga, kako bi zainteresirani mogli pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.

Ove godine povećan je iznos ukupnih poticaja, pa će tako za njih biti izdvojeno 103,3 milijuna kuna (prošle je godine taj iznos bio 90 milijuna, a godinu prije toga 44 milijuna kuna).

Ostali uvjeti nepromijenjeni

Kategorije vozila i iznosi poticaja ostaju isti kao i ranijih godina. Za električna vozila M1 i N1 kategorije (vozila za prijevoz putnika do najviše 8 sjedala i dostavna vozila do 3,5 tone) osigurano je 70.000 kn ili do 40% vrijednosti vozila, a za plug-in hibride do 40.000 kn.

Za električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli s dva, tri ili četiri kotača) omogućeno je 20.000 kuna ili do 40% vrijednosti vozila. Također, s maksimalno 400.000 kn sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2 i M3 s električnim pogonom (vozila za prijevoz putnika ili teretna vozila do 5 tona ili više).