Po sistemu 'najbrži prst' najprije kreću prijave za pravne osobe, a šest dana kasnije, 13. srpnja i za fizičke osobe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ove je godine pripremio 54 milijuna kuna za poticanje e-mobilnosti. Idući tjedan, 30. lipnja Fond će objaviti Javni poziv za sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe, vrijedan 22 milijuna kuna te Javni poziv za sufinanciranje izgradnje punionica za električne automobile, vrijedan 10 milijuna kuna. Svega dva dana kasnije u objavu ide i Javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila koje su namijenili građanima, fizičkim osobama, vrijedan također 22 milijuna kuna.

Nakon objave javnih poziva građani i tvrtke imaju vremena tjedan dana za pripremiti potrebnu dokumentaciju. Riječ je o papirologiji sličnoj onoj kao i protekle godine no, novost je što će se i jedni i drugi za sufinanciranje tada prijavljivati putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda. Prijave za tvrtke će se otvoriti 7.7. u 9 sati, dok će građanima to biti omogućeno od 13.7. u 9 sati. Prijave se zaprimaju po sistemu ‘najbrži prst’, pa budite spremni želite li pomoć pri kupnji ekološkijeg vozila.

Prije toga će biti potrebno otvoriti korisnički račun u samom sustavu i ispuniti odgovarajući elektronički obrazac. Uz to, trebat će se u sustav učitati potrebna dokumentacija: preslika osobne iskaznice (obostrana), ponuda za kupnju vozila (koja nije obvezujuća) te, ukoliko to nije razvidno iz ponude, dokument (katalog, certifikat ili sl.) u kojem se navode tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude: kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / plug-in hibridni), snaga vozila (kW), potrošnja (kWh/100km ili Wh/km), te emisija CO2 (g/km). Pravne osobe će, uz navedenu, trebati i dodatnu dokumentaciju (primjerice potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja i dr.), koja će biti detaljno raspisana u tekstu Javnog poziva.

Kao i u godinama do sada, sufinancirat će se kupnja novih vozila koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, odnosno u slučaju električnih bicikala, nisu ranije bili korišteni. Iznos sufinanciranja bit će do 40% po pojedinom vozilu, a maksimalni iznosi poticaja ovisit će o kategoriji vozila. Za električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli s dva, tri ili četiri kotača) osigurano je do 20.000 kuna, za plug-in hibride do 40.000 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili pak na vodik moći dobiti do 70.000 kuna.

Osim navedenih kategorija koje će biti dostupne građanima, pravnim osobama će se sufinancirati i kupnja 5-15 električnih bicikala, s maksimalnim iznosom po biciklu od 5000 kuna. Također, sredstva će im biti dostupna i za vozila N1 kategorije (dostavna vozila) i to plug-in hibridna vozila (do 40.000 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP (plin) ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000 kuna.

S maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, plug-in hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik. Vozila će se trebati zadržati u vlasništvu 2 godine nakon kupnje, a dok će građani moći kupiti jedno vozilo, tvrtke će moći dobiti sredstva i za više njih, ali maksimalno ukupno do 400.000 kuna poticaja.

Opravdani troškovi ulaganja prema predispozicijama javnih poziva su troškovi kupnje vozila (sukladno utvrđenim kategorijama) koji su od dana objave javnih poziva. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.



Tehnički uvjeti za prihvatljiva vozila:

· Električna vozila (emisija onečišćujućih tvari CO 2 iznosa 0 g/km),

· vozila s plug-in hibridnim pogonom vozila kategorije M1 koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO 2 iznosa do najviše 50 g/km,

· vozila na vodik (emisija onečišćujućih tvari CO 2 iznosa 0 g/km),

· vozila trebaju biti homologirana za cestovni promet u RH (nije potrebno u slučaju kupnje električnog bicikla).