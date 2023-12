Američka agencija za zaštitu okoliša EPA u toj je zemlji zadužena za utvrđivanje procijenjenog dosega električnih vozila. Organizacija Consumer Reports provjerila je njihove rezultate u stvarnom životu

Doseg je kod električnih automobila i dalje ključan pokazatelj, koji će uvelike utjecati na odluku o kupovini. Hoće li se netko uopće odlučiti za električni automobil, a potom koji će to biti, pitanja su na koja se ne može odgovoriti bez kvalitetne informacije o stvarnom dosegu s jednim punjenjem baterije. Iz tog razloga postoje standardizirani mjerni ciklusi, onaj WLTP-a ili američke agencija za zaštitu okoliša EPA, koji u kontroliranim laboratorijskim uvjetima testiraju automobile i potom izvještavaju o njihovom dosegu u gradu, na otvorenoj cesti i kombinirano. Ti podaci međusobno su usporedivi od modela do modela, no često se čuje da ne odgovaraju stvarnom dosegu, koji se može postići u redovnom korištenju.

Laboratorij protiv ceste

Koliko će električni automobil prijeći s jednim punjenjem ovisi o mnogo čimbenika, od vanjske temperature, uvjeta na cesti, stilu vožnje, korištenju klime/grijanja ili sličnih dodataka. Kako bi doveli podatke EPA-e u stvarne okvire, američka organizacija Consumer Reports testirala je 22 automobila, također standardiziranim testom.

Vozili su ih s potpuno napunjenom baterijom, konstantnom brzinom od 112 km/h po autocesti, dok je vanjska temperatura bila između 21 i 32 °C. Svi testirani automobili bili su relativno novi, s prijeđenih 3.200 do 24.100 kilometara, svima je klima bila podešena na 22 °C, voženi su na tempomatu, uz minimalno regenerativno kočenje i Eko način vožnje, ako je on dostupan.

Rezultati njihovog testa pomiješani su – otprilike polovica modela nije postigla ono što im stoji “u papirima”, nekoliko ih je bilo vrlo blizu, dok su modeli BMW-a i Mercedesa čak i premašili deklarirane kilometraže. Među onima, koji nisu postigli očekivani rezultat, su primarno automobili (američkih) marki Ford, Lucid i Tesla. U nastavku donosimo njihovu tablicu s deklariranim i stvarno postignutim kilometražama, sortirano od najboljih prema najgorim rezultatima.