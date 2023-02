Jedna je Amerikanka s Floride nakratko prepustila upravljanje svojim SUV-om 9-godišnjem sinu, kako bi ga ovaj pokušao isparkirati iz preuskog mjesta. Video pokazuje kako to nije bila dobra ideja

Na Floridi se toliko često događaju bizarne situacije, da je to već postala vječna šala u SAD-u i ostatku svijeta. Ništa drugačije nije niti ovaj put, kada nam iz mjesta Tampa Bay stiže video snimka bizarnog prometnog događaja. Priča počinje odlaskom s djetetom na pizzu i sladoled, pa se nastavlja povratkom do parkirališta, gdje je glavna akterica, vozačica i majka, shvatila da joj se netko parkirao preblizu vozačkim vratima te da ne može normalno ući u svoj SUV.

Dosjetila se rješenja: umjesto da se sama penje do vozačkog mjesta kroz prtljažnik ili preko suvozačkog sjedala, unutra će posjesti 9-godišnjeg sina, a on će potom, uz njene upute, uspješno izvesti Kiju Sorento s parkirnog mjesta. I sami možete pretpostaviti da to nije dobro završilo, a tu činjenicu zorno prikazuje snimka koju je objavila policija, kao i fotografija automobila nakon incidenta.

Majka je pokušala kroz prozor davati sinu upute kako da krene unatrag, a on je pretjerao s gasom, pa završio preko ceste, u prvom zidu. Srećom, pri ovom glupom pokušaju nitko nije ozlijeđen, ali je automobil poprilično nastradao. Da joj ideja nije bila najpametnija, potvrdila je ubrzo i policija, koja je “domišljatu” majku i uhitila. Protiv nje su podigli optužnicu za zanemarivanje djeteta i prepuštanje kontrole nad vozilom nekvalificiranoj osobi.