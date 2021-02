Prvi potpuno električni Porsche ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao automobil koji je postigao najvišu ikada zabilježenu brzinu u zatvorenom prostoru. Ona iznosi 165,1 km/h a izmjerena je u kongresnom centru u New Orleansu

Kongresni centar u New Orleansu, službenog imena New Orleans Morial Convention Center, površinom mjeri 102.000 m2, a glavna mu je zgrada jedna od najdužih na svijetu – pročelje joj je dugo čak kilometar. Ovakva neobična konstrukcija zgrade pogodna je, očito, za održavanje raznih skupova i kongresa, ali i za postizanje neobičnog rekorda – onoga za najbržu vožnju automobilom u zatvorenom prostoru.

Ako toj činjenici pridodamo i postojanje potpuno električnih automobila koji ne ispuštaju štetne plinove, jasno je da smo dobili dobitnu kombinaciju u kojoj je moguće voziti se automobilom u zatvorenom i probavati nešto što do sada nije iskušano. Svoju priliku za malo dodatnog publiciteta nije propustio Porsche, koji je svojim električnim Taycanom Turbo S naumio, i uspio, oboriti Guinnessov svjetski rekord za brzu vožnju u interijeru. Prvi puta jedan je automobil tako premašio brzinu od 100 milja na sat, odnosno postigao je točno 165,1 km/h unutar ove zgrade.

Za volanom Porschea sjedio je američki vozač utrka Leh Keen, koji je s medijima podijelio svoje viđenje brze vožnje po poliranom betonu unutar četiri zida: “Malo sam razmislio na startnoj liniji, znajući da moram voziti najbrže što mogu i potom se zaustaviti, i to prije nego dođem do zida prema kojem se krećem. To mi je privuklo pozornost. Koristio sam launch control, a Taycan se samo lansirao – osjećaj brzine u zatvorenom, čak i u ovako velikom prostoru, ogroman je – onaj zid se vrlo brzo približavao. Bio sam na kraju vrlo nježan s kočnicama – Taycanove kočnice bile su spremne za taj zadatak. Naravno, nisam gledao na brzinomjer pa mi je bilo iznenađenje i olakšanje to što sam uspio oboriti rekord. 165,1 km/h unutar zgrade? Gdje mi je pamet bila?”, našalio se Keen.

Kako je ova luda vožnja izgledala, uvjerite se u službenom Guineesovom videu: