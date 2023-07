Što biste radili dok čekate da vam se napuni baterija električnog automobila? Obično ljudi vrijeme krate sjedenjem u obližnjem kafiću, no Porsche ima bolju ideju, koja uključuje njihov specijalizirani lounge

Punjenje električnog automobila mnogi potencijalni kupci e-vozila vide kao ozbiljan nedostatak. Umjesto 2-minutnog punjenja tekućim fosilnim gorivom, dugotrajno priključivanje automobila na punjač im je problem jer oduzima vrijeme, produžuje putovanje, a mnogi ne znaju kako da to vrijeme čekanja “ubiju”. Naime, ovisno o vrsti automobila i punjača, jedno punjenje može trajati od 20-ak minuta pa do sat ili dva, što i nije zanemarivo. Porsche je sada ponudio prvo specijalizirano rješenje za one koji ne žele gubiti to vrijeme – specijalizirani Porsche Charging Lounge.

Prvu punionicu tog tipa Porsche je upravo otvorio uz autocestu u blizini njemačkog mjesta Bingen, u pokrajini Porajnje-Falačka. Tamo se nudi 6 brzih DC punjača snage po 300 kW i četiri spora AC punjača snage po 22 kW. No, ono što ističe punionicu jest upravo “lounge”, prostor u kojem se vozači i putnici mogu ugodno opustiti i uživati u različitim sadržajima dok čekaju da se baterija vozila napuni.

Prostor Charging Loungea je luksuzno uređen, poput stana ili hotela, klimatiziran uz pomoć dizalice topline i napajan iz obnovljivih izvora. Unutra se nalaze toaleti, prostor za opuštanje, bar sa širokom ponudom bezalkoholnih pića i grickalica. Naravno, lounge pruža i pristup brzoj internetskoj vezi, razne medijske sadržaje, TV, i slične zabavne dodatke, kojima se može skratiti vrijeme čekanja.

Sve usluge moguće je platiti putem sustav Apple Pay ili Google Pay, zajedno s plaćanjem usluge punjenja (koja košta 33 eurocenta po kilovatsatu, dakle, manje nego na brzim punjačima u Hrvatskoj). Porsche već planira širenje mreže Charging Loungea diljem Njemačke, Austrije i Švicarske.