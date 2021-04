ID.4 će biti prvi električni model koji će se već tijekom ljeta naći u brojnim prodajnim salonima. Uz po jedan e-motor na stražnjoj i prednjoj osovini osigurava 220 kW (299 KS), što je dovoljno za ubrzanje od 6,2 sekunde do 100 km/h

Volkswagen nastavlja širenje električne ID. obitelji. Od jeseni je u ponudi ID.3, prije koji tjedan stigao je ID.4, a uskoro tijekom srpnja očekujemo i njegovo GTX izdanje. Ako do sada još niste znali, GTX će označavati vrh ponude VW-ovih električnih modela. Znači, kao što je GTI oznaka za sportski pedigre benzinskih inačica (R je kod nekih modela rezerviran za top izdanja), a GTD oznaka za vrh dizelske ponude, sada je tu i GTX oznaka koja će predstavljati osnažena električna izdanja.

ID.4 GTX je prvi model nastao na modularnoj električnoj platformi (MEB) opremljen dvostrukim motorom i pogonom na sve kotače. Opremljen je s po jednim elektromotorom na prednjoj i stražnjoj osovini. Oni zajedno imaju najveću snagu od 220 kW (299 KS). Njihovo zajedničko djelovanje ustvari znači da ID.4 GTX ima pogon na sve kotače. Službeni podaci govore kako ovaj model ubrzava za 3,2 sekunde iz mirovanja do brzine od 60 km/h, a 6,2 sekunde potrebno mu je do 100 km/h. Najveća je brzina elektronički ograničena na 180 km/h. Podsjetimo, ‘obične’ verzije modela ID.4 imaju ograničenje 160 km/h.

Izgled modela ID.4 GTX naglašava njegov sportski karakter. Već upoznata svjetlosna traka kombinirana je s markantnim i dinamičnim elementima. Među njima se posebno ističu tri saćasta elementa koja čine svjetla za dnevnu vožnju. Neki detalji su i poveznica s Golfom GTI, a što dodatno naglašava sportski duh GTX linije koji će se nastaviti i na ostalim modelima. Straga dolazi izmijenjen branik, 3D LED stražnja svjetla te njihova stop svjetla koja su izvedena u obliku slova X.

Kako i priliči posebnoj liniji modela, poseban naglasak stavljen je na detalje. Dominantnija boja, kombinacija krova i stražnjeg spojlera u crnoj boji te letvica okvira krova u antracit boji visokog sjaja samo su neke od posebnosti. U unutrašnjosti gornje područje instrumentne ploče i umetci od umjetne kože u vratima izvedeni su u tamnoplavoj nijansi X-Blue koja je simbol za održivost. Crveni kontrastni šavovi – klasičan simbol za sportski karakter i snagu – postavljaju posebne akcente u vratima i na sjedalima. Logotip GTX nalazi se na kolu upravljača, letvicama u pragovima i na naslona prednjih sjedala.

Linija GTX modela dio je strategije Accelerate. Volkswagen na temelju nje želi postati najpoželjnijom markom kada je riječ o održivoj mobilnosti. Cilj im je do 2030. godine povećati udio potpuno električnih vozila u prodaji diljem Europe na 70%. Marka Volkswagen do 2050. godine želi postati klimatski neutralna. U skladu s time do 2025. godine uložit će oko 16 milijardi eura u područja e-mobilnosti, hibridizacije i digitalizacije.