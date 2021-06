Vožnja lakog dostavnog kombija na električni pogon i bez straha od ostajanja bez struje – Peugeot nudi rješenje u obliku baterijskog električnog kombija s dodatkom vodikovih gorivnih ćelija

Kad vozite električno vozilo jedan od većih problema, doduše većinom psihološki, jest “range anxiety”, odnosno strah od toga da ćete negdje na putu ostati bez energije u baterijama. Neki su to do sada pokušali riješiti raznim produživačima dosega u obliku benzinskih motora, a Peugeot se domislio pa je u svoj električni kombi e-Expert uz baterije pridodao i vodikove ćelije.

Peugeot tako sada predstavlja električnu izvedbu svojeg lakog gospodarskog vozila, e-Expert Hydrogen, koju pokreću vodikove gorive ćelije. Nadogradnja je to baterijskog električnog modela e-Expert predstavljenoga prošle godine i ovjenčanoga nagradom “International Van of the Year” početkom ove godine.

Novi Peugeot e-Expert Hydrogen uvodi inovacije kao što je sustav “mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric” koji je razvila grupa Stellantis, a koji se sastoji od:

gorivnih ćelija koje proizvode električnu energiju potrebnu za pogon vozila iz spremnika vodika,

punjive litij-ionske baterije visokog napona s kapacitetom od 10,5 kWh koja se može puniti na električnoj mreži te koja također napaja električni motor u određenim fazama vožnje.

Uz vodik dodatnih 400 km

Ovaj kombi tako nudi mogućnost vožnje bez buke i emisija stakleničkih plinova, i to na daleko veće udaljenosti nego kad bi bila riječ o isključivo baterijskom vozilu. Vodikov spremnik puni se za samo 3 minute, što je dovoljno za dodatnih 400 kilometara autonomije (prema WLTP ciklusu). Inače, osnovni baterijski model nudi oko 330 km po WLTP testnom ciklusu.

Kao i osnovni model, i vodikov e-Expert nudi do 6,1 m³ tovarnog obujma, nosivost do 1.100 kg te mogućnost vuče do 1.000 kg.

Novi Peugeot e-Expert Hydrogen proizvodit će se u tvornici u Valenciennesu u Francuskoj, a potom preraditi u stručnom centru grupe Stellantis u Rüsselsheimu (Njemačka) u kojem se radi na razvoju tehnologije vodika.