Dugom nizu automobilskih kompanija koje su najavile tranziciju na električne pogone priključuje se i francuski Peugeot, koji će, kao dio koncerna Stellantis, prigrliti elektrifikaciju i prije nego to EU zakonski traži

U razgovoru za Automotive News Europe generalna izvršna direktorica Peugeota, Linda Jackson, potvrdila je kako će ova marka priključiti trendu potpune elektrifikacije svojeg asortimana. Primarno se ovdje misli na europsko tržište, na kojem nakon 2030. godine neće biti moguće kupiti ne-električni automobil sa značkom lava.

Sve i jedan novi model, koji će nakon 2030. godine stići na tržište Europe, bit će 100% električni, potvrdila je Jackson, dok će modeli s motorima s unutarnjim izgaranjem ostati u ponudi za kupce iz drugih krajeva svijeta.

Ovaj potez u skladu je sa strategijom koncerna Stellantis, koji najavljuje potpuni prelazak na električne modele za europsko tržište. Oni će biti zasnovani na novoj platformi STLA (u tri veličine za automobile, Small, Medium, i Large te u inačici Frame za kamione), a prelazak bi se trebao dogoditi do kraja ovog desetljeća.

To znači da će koncern, a posljedično i Peugeot, na potpuno električne modele prijeći pet godina prije nego što to Europa svojom regulativom propisuje. U istom smjeru idu i ostale vodeće Stellantisove marke – DS, Opel i Alfa Romeo. Trenutačno je u ponudi Peugeota oko 70% modela barem djelomično elektrificirano, a do 2024. cijeli će asortiman imati barem hibridnu opciju. Do prelaska će doći prvo umirovljenjem ne-elektrificiranih modela 108 i 5008, a potom i lansiranjem nove linije kompaktnog SUV-a 3008, koji će imati 100% električnu verziju.