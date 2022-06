Francuska PSA Grupacija ponovno najavljuje ulazak u svijet modela troznamenkastog naziva koji započinje znamenkama 4 i 0

Iako u Peugeot novi model 408 najavljuju kao ‘neočekivan’, ova njihova praksa nije nikakva novost. Naime, ova francuska grupacija, dio Stellantis Grupe u posljednjih je dvadesetak godina već nekoliko puta govorila kako neki od modela idu u povijest i da ne postoji nasljednik, kako imenom tako i izvedbom. U posljednje vrijeme bilo je tako s Citroenovim modelima C4, C5… Svojevremeno je linija troznamenkastog modela iz serije koja započinje znamenkama 4 i 0 bila iznimno uspješna, a zadnji model nosio je naziv 407.

Kasnije je na scenu iskočio model 508, kao nasljednik serije 40… No, iako mi već više od deset godina nismo vidjeli novi troznamenkasti model koji započinje znamenkama 4 i 0, to ne znači da se nije i proizvodio. Tako se model 408 već više od deset godina proizvodi, i to za neka nama udaljenija tržišta. Proizvodnja je prvo bila u Rusiji, Argentini, Maleziji i Kini, za više-manje lokalne potrebe, a posljednjih nekoliko godina tek u Kini.

Iako bi mnogi pomislili kako je o bitno većem modelu od manje serije, modela 308, tu dolazi do malene ‘varke’. 408 je ustvari sedan izdanje modela 308, pa dijele zajedničku platformu na kojoj su izgrađeni i pogonske sklopove. Sada za Europu iz Peugeota najavljuju kako će krajem mjeseca prikazati i model koji će se pronaći u domaćim prodajnim salonima.

Iz francuske kompanije govore kako će biti riječ o potpuno novom modelu, a slijedi nam još malo pričekati da se i sami uvjerimo je li to stvarno tako. Navodno bi trebao povezati karakteristične elemente SUV-a s dinamičnom siluetom fastbacka. Sukladno trenutno poznatoj pogonskoj grupi modela 308, ali i trendovima u autoindustriji navodno bi prvo trebali prikazati plug-in izdanje. Strpimo je još malo i doznat ćemo sve detalje krajem mjeseca…