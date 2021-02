Najstarija automobilska marka na svijetu, koja je još uvijek aktivna, novim logotipom iznova potvrđuje svoju osobnost i karakter. Time ispisuje novu stranicu svoje povijesti

Od 1850. Peugeot je promijenio deset logotipa, a svi su sadržavali simbol lava. Danas su predstavili novi, kažu profinjeniju, kvalitetniju i elegantniju jedanaestu verziju koju je osmislio njihov studio za globalni dizajn, Peugeot Design Lab. Aktualni logotip tu je od 2010. godine, a sada dobiva novo ruho. U Peugeotu su uvjereni kako će upravo novi logotip obilježiti uspon marke u višu klasu.

Novi logotip dolazi kao ona jagoda na vrhu šlaga. Naime, nakon što su u posljednjih 10 godina u potpunosti redizajnirali svoja vozila, sad je na red došao i logotip. Upravo će novi logotip prvi puta prikazati na novoj generaciji modela 308, a koja nam uskoro pristiže. Tu je i nova internetska stranica, a Peugeot je od nedavno i dio nove automobilske grupe Stellantis, nastale spajanjem dvije grupacije – PSA i FCA.

Ovaj novi znak s likom lava oduvijek je bio simbol Peugeota i ponosno predstavlja vrijednosti marke. Osmišljen je da odolijeva vremenu. On je prepoznatljiv, bezvremenski, univerzalni i multikulturalni znak identiteta. Sinonim je za prestiž, samopouzdanje, dugovječnost i nasljeđe. Zahvaljujući znaku i svom novom vizualnom identitetu Peugeot povezuje povijest i modernost.

Novim znakom marka Peugeot kreće u osvajanje novih područja, ubrzava svoj rast na međunarodnoj razini, izvozi francuski stil, znanje i umijeće, kao i francusku eleganciju. Sada imaju novu obvezu prema svojim kupcima – da vrijeme koje provodu s Peugeotom bude kvalitetno. Novi identitet donosi dva iskustva u jednom. Prvo je iskustvo života u sadašnjem trenutku, u svijetu koji je svaki danom sve užurbaniji ‘vrijeme’ je postalo jedno od najrjeđih i najdragocjenijih dobara. U takvom svijetu Peugeot onima koji to žele pruža mogućnost uživanja u sadašnjem trenutku i uživanja u svemu što taj trenutak nudi. Osim toga, tu je i kvaliteta cjelokupnog iskustva.

Vozila, prodajno-servisni centri, game proizvoda, internetske stranice, komunikacije, vizuali… Sve su to točke kontakta s markom koje su organizirane i usklađene. Internetska stranica donosi novo iskustvo ‘salona na internetu’. Stranica je jednostavna, učinkovitija te intuitivna i donosi veću dozu dinamičnosti. Mogli bi reći da je ‘orijentirana na poslovanje’. Sve to omogućuje bolje iskustvo postupka prodaje. Njezine funkcionalnosti omogućuju da se putem interneta obavi sve ono što se inače radilo na prodajnom mjestu: ponuda vozila, konfiguracija, prodaja, ugovaranje usluga, financiranje, otkup…

Pokrenuli su i međunarodnu kampanju ‘The lions of our time’. U njenom su fokusu ‘lavovi današnjice’, neovisno o dobnoj skupini, kulturi i porijeklu. Oni više nisu toliko u potrazi za moći ili novcem, nego za načinima za kvalitetno provođenje vremena. Kampanjom se potiče potrošače da vrate kontrolu nad svojim najdragocjenijim dobrom – vremenom. Potiče ih na to da kvalitetnije provode vrijeme i da ga obogate iskustvima.

Pored sveg navedenog, Peugeot je lansirao i novu kolekciju predmeta za svakodnevnu uporabu koji su jednostavni, atraktivni i visokokvalitetni. To su odjeća, kožna galanterija, modni dodaci, elektronički uređaji, posuđe, uredski pribor, ambalaža, minijature… Cijela paleta proizvoda usklađenih s novim identitetom.