Novi potpuno električni Peugeotov model diči se s velikim prtljažnikom, mogućnošću prijevoza do sedam putnika, kao i ukupnim troškom vlasništva vozila koji bi se trebao izjednačiti s onima na klasični pogon

Peugeot e-Rifter razvijen je na modularnoj platformi i ima 100% električni motor najveće snage od 100 kW i najvećeg okretnog momenta od 260 Nm, s trenutnim odzivom koji je dostupan već od samog kretanja, bez vibracija, bez buke, bez promjene stupnja prijenosa, bez neugodnih mirisa i, naravno, bez emisije CO 2 .

Vozna svojstva u načinu rada Power omogućit će najveću brzinu od 130 km/h, ubrzanje od 0 do 100 km/h u 11,2 sekunde te ubrzanje od 80 do 120 km/h u 8,9 sekundi. Domet prema ciklusu WLTP bit će do 280 km, ovisno o verziji, načinu vožnje i u skladu s postupkom homologacije koji je u tijeku.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Peugeot e-Rifter dolazit će u dvije duljine (Standard i Long) i imat će do 7 sjedala, prtljažnik mu mjeri obujam do najviše 1.050 litara (s 5 sjedala), a tu je i mogućnost vuče od 750 kg. Jedinstven element opreme u ovoj kategoriji jesu velika vrata prtljažnika koja imaju stražnje staklo koje se može otvoriti. To rješenje omogućava pristup prtljažniku bez potrebe za otvaranjem stražnjih vrata, primjerice kad trebate dosegnuti predmet koji se nalazi na preklopljenom sjedalu ili kada je vozilo parkirano pokraj kakve prepreke.

Novi električni dostavni e-Rifter nudit će izbor 3 načina vožnje (Eco, Normal i Power), kao i dva načina kočenja s prilagođenim načinima punjenja baterije regeneriranom energijom kočenja, umjereno ili snažno.

U vozilu postoje dvije vrste ugrađenih punjača: monofazni punjač od 7,4 kW u serijskoj opremi i trofazni punjač od 11 kW u opcijskoj opremi. Otvor za punjenje smješten je na stražnjem lijevom blatobranu vozila i omogućuje punjenje na nekoliko načina: preko standardne utičnice, jače utičnice ili uređaja Wall Box te preko brzog punjača. U potonjoj varijanti, uz upotrebu punjača od 100 kW baterija mu se može napuniti na 80% za 30 minuta.

Peugeot i-Cockpit sada nudi dvije nove instrumentne ploče kako bi vozač na raspolaganju imao sve informacije potrebne za upravljanje potpuno električnim vozilom. Moguće je odabrati i potpuno digitalnu instrumentnu ploču (koja se pojavljuje prvi put u segmentu jednovolumena) s digitalnim zaslonom visoke razlučivosti od 10″.

Ukupni trošak posjedovanja (Total cost of ownership) u konačnici bi trebao biti jednak za vozila opremljena motorima s unutarnjim izgaranjem i za vozila s električnim motorima, uključujući sve troškove osim samog troška leasinga – u ovom slučaju viša cijena vozila kompenzira se poticajima za kupnju, višom cijenom preprodaje na sekundarnom tržištu te nižim troškovima održavanja i energije.

Novi Peugeot e-Rifter počet će se prodavati u Hrvatskoj od listopada 2021. godine, a proizvodi se u Vigu u Španjolskoj.