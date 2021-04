Novi 100% električni dostavni kombi Peugeot e-Expert stiže na hrvatsko tržište od 1. svibnja 2021. godine, u dvije izvedbe, Standard i Long s kapacitetima baterije od 50 kWh i 75 kWh

Peugeot Expert novim kombijem sa 100% električnim motorom obogaćuje svoju gamu u segmentu kompaktnih kombija. Novi model naziva se Peugeot e-Expert i bit će lansiran na hrvatskom tržištu od 1. svibnja 2021. godine.

Temeljen na činjenici da gotovo 80% vozača lakih gospodarskih vozila prevali manje od 200 km dnevno, električna izvedba Peugeot Expert načinjen je tako da udovoljava svim potrebama kupaca kao što su obrtnici, dostavne tvrtke, bolnice, ambulante i svi ostali koji traže vozilo s nula emisija za transport stvari, pretežno u gradskim okruženjima.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Novi Peugeot e-Expert nudi 3 načina rada: Eco (60 kW, 180 Nm) za najveći doseg, Normal (80 kW, 210 Nm) za svakodnevnu upotrebu te Power (100 kW, 260 Nm) koji optimizira performanse prilikom prijevoza teških predmeta. Maksimalna brzina e-Experta je 130 km/h, a ubrzanje 0 do 100 km/h iznosi 13.1 sekundi u Power načinu rada.

Ovaj kombi je prvo električno vozilo marke Peugeot koje nudi dvije opcije autonomije, pri čemu kapacitet litij-ionske baterije može biti 50 kWh ili 75 kWh. U većoj inačici deklarirani doseg s jednim punjenjem baterije je do 330 km po WLTP testnom ciklusu. Peugeot e-Expert dolazi i u dvije duljine, Standard i Long, kapacitet vuče mu je do 1000 kg, a nosivost do 1275 kg. Prostor za utovar je istovjetan onom kod izvedbi s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Cijena osnovnog modela (Furgon standard 50 kW) je 276.400 kuna +PDV, dok će najjeftiniji model s većom baterijom biti dostupan po 327.600 kuna +PDV. Najskuplji model, s produženom putničkom kabinom i snažnijom baterijom (Furgon long 75 kW) koštat će 349.972 kuna +PDV.

Kao i za sva laka gospodarska vozila Peugeot, kupcima novog e-Experta prilikom kupnje nudi se besplatna registracija.