Peugeot je objavio konačne tehničke podatke za hibridnu izvedbu modela 3008. Riječ je o verziji 3008 GT Hybrid4 čija će prodaje krenuti nedugo nakon frankfurtskog auto salona, odnosno prije kraja ove godine.

Hybrid4 je kombinirane snage od 220 kW, odnosno 300 KS. Ovaj pogonski sklop čine 1,6-litreni PureTech snage 147 kW, odnosno 200 KS te dva električna motora (jedan na prednjoj osovini i drugi na stražnjoj osovini) od kojih svaki razvija snagu od 80 kW, odnosno 110 KS. Radi se dakle o modelu s pogonom na sva četiri kotača.

Za ubrzanje do 100 km/h mu je potrebno 6,5 sekundi, no još važnije je da će baterija kapaciteta 13,2 kWh omogućiti električnu autonomiju od oko 50 do 60 km (WLTP). Putem standardnog 7 kW punjača bateriju će biti moguće napuniti za manje od dva sata. Prosječna potrošnja će se kretati oko 1,6 l/100 km, a prosječna emisija CO2 oko 29 g/km.

Kupci mogu očekivati bogatu sigurnosnu i infotainment opremu. Nekoliko mjeseci nakon lansiranja Peugeot 3008 GT Hybrid4 ponudi bi se trebala pridružiti i izvedba Hybrid s pogonom na dva kotača snage 225 KS. Ovaj će model pokretati 1,6-litreni 4-cilindrični turbo snage 180 KS te jedan električni motor za kombiniranu snagu od 225 KS.