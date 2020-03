Kao uvod u Salon automobila u Ženevi već nekoliko godina, dan uoči prvog novinarskog dana znači i proglašenje Automobila godine. Problemi, odnosno opreznost s obzirom na koronavirus u petak su rezultirali otkazovanjem ovogodišnjeg Salona automobila u Ženevi. Sukladno tome proglašenje titule Car of the Year 2020. održano je online, streamingom preko Youtubea.

Od sedam finalista, abecednim redom BMW serije 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 te Toyota Corolla, 60 stručnih novinara iz 23 zemlje Europe imalo je priliku glasati za svog kandidata. Vodila se žestoka bitka između nekoliko modela, a na kraju titulu Car of the Year idućih godinu dana nositi će Peugeot 208, koji je osvojio 281 bog. Titulu preuzima od prošlogodišnjeg pobjednika, Jaguarovog modela I-Pace.

Nagrada Car of the Year pokrenuta je 1964. godine, a prvi nositelj titule bio je Rover 2000. Današnji pobjednik Peugeot, već se okitio titulama i to prije tri godine za model 3008, zatim 2014. za model 308, dok je njegov prethodnik istu titulu osvojio 2002. godine. Model 405 titulu je osvojio 1988. godine, dok je 504 bio prvi Peugeot koji je osvojio priznanje Car of the Year, i to 1969. godine.

Drugo mjesto u ovogodišnjem izboru pripalo je Teslinom modelu 3 s 242 boda, a dvadeset manje osvoji je još jedan električni model – Porsche Taycan. Četvrti je bio Renault Clio s 211 bodova, a samo dva manje osvojila je Ford Puma. Toyoti Corolli pripalo je 152 boda, dok je na začelju BMW serije 1 sa 133 boda.

Spomenimo još da Peugeot 208 od svojeg lansiranja tijekom listopada 2019. godine bilježi jako dobre prodajne rezultate. Gotovo 110 tisuća kupaca naručilo je svoj primjerak, a zanimljivo je kako se oko 15% narudžbi odnosi na električno izdanje.