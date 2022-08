Indijski proizvođač Mahindra na Volkswagenovoj će modularnoj platformi MEB izraditi čak pet električnih SUV-ova, dizajniranih u Velikoj Britaniji i namijenjenih za svjetsko tržište

Indijski proizvođač automobila Mahindra & Mahindra i Volkswagen grupa potpisali su ugovor o strateškoj suradnji, prema kojem će indijska kompanija koristiti dijelove poznate modularne platforme MEB za izradu svoje platforme za električna vozila INGLO. Na njoj će, pak, izraditi čak pet električnih modela.

Svi oni bit će SUV-i, dolazit će u različitim veličinama, a dizajnirani su u Mahindrinom pogonu u Velikoj Britaniji. Osim prvih fotografija prototipova, objavljeni su i neki od detalja širenja ponude Mahindre u eSUV segmentu.

Dvije linije SUV-a

Novi će električni modeli biti podijeljeni u dvije zasebne linije: XUV i BE. Modeli linije XUV opisuju se kao oni koji će slijediti Mahindrino naslijeđe, prihvaćajući budućnost i moderne trendove. Nazivat će se XUV:e8 i XUV:e9, a dijelit će neke karakteristike i s postojećim modelima iz ponude ove kompanije.

Mahindra XUV:E8 Mahindra XUV:E9

Linija BE trebala bi donijeti odvažan dizajnerski potpis i radikalno drugačiji izgled. Njezini će predstavnici biti BE.05, BE.07 te BE.09.

Mahindra BE.05

Kad je riječ o tehničkim karakteristikama, objavljeno je tek da će baterijski kapaciteti svih modela biti između 60 i 80 kWh, uz brzo punjenje do 80% za 30 minuta. Prvi bi modeli svjetlo dana trebali ugledati krajem 2024., a svih pet u prodaji će biti do 2026. godine. Ključno će tržište biti Indija, no ovi atraktivni SUV-ovi trebali bi se naći u prodaji i u ostatku svijeta.