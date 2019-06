Prije malo više od godinu dana popularni Stig iz Top Geara je postavio novi svjetski rekord za najbrži traktor postignuvši brzinu od 140,44 km/h. Petnaest mjeseci kasnije postavljen je novi brzinski rekord za traktore, a na prijestolje je zasjeo JBL Fastrac 8000 s brzinom od 166,72 km/h.

Rekord je postavljen na pisti aerodroma Elvington u Engleskoj, a za upravljačem se nalazio Guy Martin, inače vozač motocikala i TV voditelj. Veliki JCB-ov traktor pokreće 7,2-litreni 6-cilindrični dizelski DieselMax motor snage 746 kW, odnosno 1014 KS i najvećeg okretnog momenta od 2500 Nm. Standardni CVT mjenjač je zamijenjen ZF-ovim 6-stupanjskim prijenosom, a za aerodinamička unaprjeđenja se pobrinuo Williams Advanced Engineering, odnosno ekipa iz F1 momčadi.

Video snimka ovog rekorda će biti objavljena nešto kasnije na jednom britanskom kanalu koji je pratio ovaj uspjeh.

Ranije ovog mjeseca je postavljen i novi rekord za kosilice. Hondin Mean Mover je postavio novi Guinnessov rekord za ubrzanje do 100 km/h s prosječnim vremenom od 6,285 sekundi. Ovu temeljito dotjeranu kosilicu pokreće motor iz Honde CBR1000RR snage 193 KS. U Hondi tvrde da bi ova kosilica teška svega 69 kg mogla dosegnuti najveću brzinu veću od 240 km/h. Za vjerovati je da će nam to uskoro i dokazati.