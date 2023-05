Corsa s potpuno novim električnim i hibridnim pogonima ima cilj obogatiti Opelovu ponudu u segmentu malih automobila. Sada imamo i prvu fotografiju te neke tehničke pojedinosti novog modela

Već ove će godine na tržište biti lansirana nova Opel Corsa, najpopularniji model ovog proizvođača na našem i mnogim drugim tržištima. Najavljeno je kako će novi model biti “odvažniji, emocionalniji i intuitivniji za upravljanje te s potpuno novim električnim i hibridnim pogonima”, uz objavu prvih slika.

Nova Corsa donosi osvježeni dizajn, s novom prednjom maskom, dok u kabini nudi nove digitalne opcije. Tu je, uz nadoplatu, potpuno digitalan kokpit na temelju platforme Qualcomm Snapdragon, s novim infotainment sustavom i zaslonom osjetljivim na dodir, veličine do 10 inča. Prateći svoj princip “Maksimalnog digitalnog pročišćenja” u Opelu su Corsi dali navigacijski sustav s povezanim uslugama, pomoćnika koji se aktivira glasom te ažuriranja softvera over-the-air.

Od noviteta ističu se i Matrix Intelli-Lux LED svjetla bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera, koje je Corsa predstavila u segmentu malih automobila 2019., a sada su bolja i preciznija, s 14 LED elemenata umjesto dosadašnjih 8.

Električna, hibridna, klasična

Corsa Electric u novoj verziji donosi i više snage te poboljšanu bateriju. Ostali pogoni također su novitet. Corsa je prvi Opelov model koji će biti dostupan kao hibrid sa 48-voltnim sustavom. Motori snage 74 kW u hibridnoj varijanti nude 74 kW / 100 KS i 100 kW / 136 KS te dolaze s novim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Nova Corsa tako kupcima nudi širok izbor motorizacije, od potpuno baterijsko-električnog modela, preko hibridne verzije do učinkovitih motora s unutarnjih izgaranjem.

Opel će postati potpuno električni brand u Europi do 2028. te je 12 je modela elektrificirano već danas – a Corsa je bila predvodnik u širenju baterijsko-električnog pogona u Opelovoj ponudi.

Corsa Electric bit će dostupna s dvije opcije električnog pogona: s motorom od 100 kW / 136 KS i poboljšanim dosegom do 357 kilometara, kao i s motorom od 115 kW / 156 KS i dosegom do 402 kilometra prema WLTP-u. Okretni moment od 260 Newton metara nudit će osjetno bolje ubrzanje i odziv na papučici gasa, dok se baterija brzim punjenjem može napuniti od 20 do 80 posto ukupnog kapaciteta u samo 30 minuta.