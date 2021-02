Tesla je prvi proizvođač automobila koji je omogućio da se softver u njihovim vozilima ažurira kao na mobitelu, preuzimajući nadogradnju s Interneta. Kako izgleda kada se to dogodi na velikoj količini vozila istodobno, zabilježio je netko nedavno i podijelio na društvenim mrežama

Tesle se još od 2012. godine aktivno ažuriraju putem Interneta. Svi njihovi automobili, naime, mogu se spajati na mobilne i WiFi mreže, odakle, obično noću dok stoje u garaži ili na parkiralištu, preuzimaju najnovija ažuriranja svojeg softvera. Ona obično uključuju nadogradnje infotainmenta, sigurnosnih i drugih sustava, a nije neobično da poneki modeli dobiju i ažuriranje koje im omogući bolji doseg s jednim punjenjem baterija ili bolje ubrzanje, samo zbog softverske nadogradnje.

Vlasnici Tesli navikli su na to da ih ponekad ujutro dočeka “osvježeni” softver automobila i na to gledaju kao na ugodno iznenađenje, no malo tko je vidio kako to izgleda dok se automobil nadograđuje. Pogotovo ako ih se na jednom mjestu nađe nekoliko stotina, kao na priloženom videu.

Netko je, naime, snimio i na TikToku podijelio video zapis na kojem možemo vidjeti veliko parkiralište puno Tesli (pretpostavlja se da je riječ o parkingu njihove tvornice u Šangaju). Na Tesle, netom sišle s proizvodne trake, očito se postupno preuzimaju i instaliraju ažuriranja, tijekom kojih automobil povremeno uključuje sva četiri pokazivača smjera – kako bi signalizirao da je nadogradnja u tijeku.

Recept za ovakav video je, dakle jednostavan: parkirate velik broj takvih automobila na jedno mjesto, pokrenete nadogradnju i – uživate u “light showu”.

Napominjemo da, iako na videu piše da se automobili ažuriraju “preko satelita”, to nije istina. Ažuriranje se obavlja putem zemaljske mobilne mreže.